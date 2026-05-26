Autoridades, instituciones y vecinos participaron de la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

La Municipalidad llevó adelante este domingo los actos oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, una fecha que marcó el inicio del proceso histórico que derivó en la conformación de la Nación Argentina. Las actividades se desarrollaron durante toda la jornada y contaron con la participación de autoridades, instituciones y vecinos.

La conmemoración comenzó a las 7:45 horas con el izamiento de la bandera durante el denominado Amanecer del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, realizado en el Batallón de Ingenieros I “Zapadores Coronel Czetz”. La formación estuvo encabezada por la Teniente Coronel Romina Soldad y contó con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley.

Posteriormente, a las 10 horas, se celebró el tradicional Tedeum en la Iglesia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, en un espacio de encuentro y reflexión en el marco de la fecha patria.

Por la tarde, el acto oficial se desarrolló en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes, donde participaron autoridades municipales, instituciones intermedias, representantes de establecimientos educativos, fuerzas de seguridad y vecinos que se acercaron para compartir la jornada.

Weiss Ackerley, durante el acto central realizado en la costanera. (Foto: MST)

Durante el encuentro, el intendente Miguel Weiss Ackerley dirigió un mensaje a la comunidad en el que convocó a renovar el compromiso con la ciudad y con los valores que dieron origen a la Patria.

“En este día de celebración los invito a renovar nuestro compromiso con la Patria. A seguir construyendo un Santo Tomé mejor para las futuras generaciones. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un rol importante en este proyecto colectivo y que nuestra fuerza reside en la unión y la solidaridad”, expresó el mandatario local, entre otros conceptos.

Según se destacó durante las actividades, la conmemoración buscó mantener viva la memoria histórica y reafirmar valores como la unidad, el compromiso y la solidaridad, considerados parte de la identidad nacional.

La jornada se desarrolló en un clima de respeto y participación comunitaria. Desde el Municipio agradecieron el acompañamiento de los vecinos y señalaron la importancia de generar espacios de encuentro y reflexión colectiva en fechas significativas para la historia argentina.