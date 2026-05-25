Tras los últimos hechos de inseguridad, intensifican el patrullaje en la zona de barrios privados

Por Santotomealdía



Tras los distintos hechos de inseguridad ocurridos en las últimas semanas en la zona de countries de nuestra ciudad, el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmó un refuerzo de los patrullajes preventivos en los accesos a los barrios privados ubicados tanto al norte como al sur de la autopista Rosario-Santa Fe.

La medida fue anunciada por el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, quien explicó que se dispuso "un refuerzo en el patrullaje preventivo en todas las zonas de acceso a estos barrios privados", según declaró este lunes a radio Aire de Santa Fe.

Además, el funcionario señaló que existe un trabajo coordinado con los sistemas de vigilancia de los distintos complejos. "Estamos en coordinación con las guardias de seguridad de los distintos countries para poder evitar que se produzcan este tipo de hechos", afirmó.

La decisión se conoce en medio de una creciente preocupación entre los vecinos de los barrios cerrados, donde durante mayo se registraron varios episodios delictivos.

El hecho de mayor impacto ocurrió durante la madrugada del 7 de mayo, cuando una banda integrada por al menos cuatro delincuentes ingresó al Club de Campo El Paso tras vulnerar el cerco perimetral. Allí protagonizó dos violentas entraderas con apenas media hora de diferencia, reduciendo y maniatando a las familias que se encontraban en las viviendas antes de escapar con dinero, dólares y objetos de valor.

Posteriormente, el 21 de mayo, delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio cerrado El Pinar, ubicado al norte de la autopista, y concretaron un robo bajo la modalidad conocida como escruche. Con el avance de la investigación trascendió que se llevaron joyas valuadas en unos 30 millones de pesos y 12 mil dólares en efectivo, sin provocar daños ni accesos forzados en la propiedad.

A esos hechos se sumó el episodio ocurrido el 23 de mayo, cuando un hombre vestido de negro y encapuchado fue detectado por cámaras de seguridad mientras intentaba ingresar a una vivienda de La Tatenguita. Tras ser descubierto, escapó hacia El Paso, lo que derivó en un importante operativo policial que incluyó rastrillajes en calles internas y en el sector de las canchas de golf. Pese al despliegue, el sospechoso logró escapar y no fue localizado.

En ese contexto, desde el Gobierno provincial resolvieron incrementar la presencia preventiva en los accesos a los barrios privados y fortalecer la coordinación con los sistemas de seguridad privada, mientras continúan las investigaciones de los distintos hechos denunciados durante las últimas semanas.