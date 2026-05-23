“Dibu” Martínez se perderá los amistosos previos pero apunta a llegar al debut en el Mundial

La preocupación que se había instalado en la Selección argentina tras la final de la Europa League comenzó a disiparse en las últimas horas. Luego de los estudios médicos realizados a Emiliano “Dibu” Martínez, se confirmó que el arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que no requerirá cirugía y que demandará alrededor de 20 días de recuperación.

Con este diagnóstico, el marplatense quedaría descartado para los amistosos previos al Mundial 2026 que la Selección disputará frente a Honduras, el 6 de junio en Texas, e Islandia, el 9 de junio en Alabama. Sin embargo, los plazos médicos permitirían que llegue en condiciones al debut mundialista.

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y hará su estreno el 16 de junio en Kansas ante el seleccionado argelino.

De esta manera, la lesión del arquero campeón del mundo quedó lejos de convertirse en una amenaza seria para el equipo de Lionel Scaloni, que espera contar con uno de sus máximos referentes desde el inicio de la defensa del título.

La lesión se produjo de manera insólita durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar del golpe, Martínez jugó los 90 minutos del encuentro y fue parte de la victoria 3-0 que le dio al conjunto inglés el primer título europeo de su historia.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, contó el arquero en declaraciones a ESPN tras el partido.

Los estudios posteriores confirmaron la fractura y el cuerpo médico optó por un tratamiento conservador para evitar una intervención quirúrgica y priorizar su recuperación de cara al Mundial.

