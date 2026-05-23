Buenos Aires: un camión chocó un puente peatonal en la Panamericana y provocó un corte total

Un camión arenero impactó esta madrugada contra un puente peatonal de la autopista Panamericana, a la altura de Escobar, provocando el derrumbe parcial de la estructura y un importante operativo que obligó a cortar el tránsito en ambos sentidos de circulación.

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 51,500 del Ramal Campana, cuando un camión que transportaba arena y circulaba hacia provincia perdió el control luego de que explotara uno de sus neumáticos, según las primeras informaciones.

A raíz del desperfecto mecánico, el vehículo cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares del puente peatonal, lo que provocó daños estructurales y la posterior caída del cruce sobre la calzada.

En ese momento, otro camión con acoplado que pasaba por el lugar quedó atrapado debajo de la estructura caída, mientras que un Ford Fiesta también resultó involucrado en el incidente y sufrió daños materiales.

Tras el accidente, trabajaron en la zona bomberos voluntarios de Escobar, efectivos policiales, personal de asistencia vial y una ambulancia del SAME. Los conductores involucrados fueron asistidos en el lugar y, según informaron fuentes oficiales, ninguno debió ser trasladado a un centro de salud.

Por motivos de seguridad y para permitir las tareas de remoción de los bloques de hormigón y de los vehículos afectados, se dispuso el corte total de la Panamericana en ambas manos entre los kilómetros 50 y 51,500, lo que generó importantes demoras durante la mañana.