Reforma del Plan Director: se retoman las charlas abiertas

La Municipalidad informó que se retomará esta próxima semana el ciclo de charlas abiertas en el marco del proceso de Reforma del Plan Director de la ciudad, una instancia participativa que comenzó en 2025 con el objetivo de debatir y proyectar el desarrollo urbano de la capital del departamento La Capital.

Las nuevas jornadas se realizarán los días martes 26 y jueves 28 de mayo, desde las 19, en el espacio cultural Vieja Usina, ubicado en Rivadavia 1660, y estarán abiertas a toda la comunidad.

La primera de las jornadas contará con la exposición “Generar condiciones para el equilibrio urbano”, a cargo del arquitecto urbanista Álvaro García Resta, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y ex secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, integrantes de la Comisión de Reforma del Plan Director —Jerónimo Poquet, Pamela Pallud y Germán Gorriti— presentarán la ponencia “Mecanismos de recuperación urbana. El retorno social del suelo”.

Durante el encuentro también habrá exposiciones públicas sobre distintas temáticas vinculadas al proceso de reforma, con participación de actores locales previamente inscriptos, y una instancia final de síntesis e intercambio.

Quienes deseen participar como expositores podrán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] hasta el martes 26 de mayo a las 14. También se habilitará la inscripción presencial antes del inicio de la actividad, sujeta a disponibilidad de cupos.

Desde el municipio señalaron que la continuidad de estos encuentros forma parte del compromiso asumido el año pasado para sostener espacios de participación ciudadana vinculados a la planificación urbana y territorial de Santo Tomé.

El proceso de Reforma del Plan Director busca actualizar las herramientas de planificación urbana de Santo Tomé y generar consensos en torno al crecimiento, el ordenamiento territorial y el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

