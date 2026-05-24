ASOEM celebra 80 años de historia sindical y reafirma su compromiso con la organización colectiva

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM -Santa Fe-) conmemora este 24 de mayo sus 80 años de vida institucional, consolidándose como una de las organizaciones gremiales más importantes del centro-norte provincial y un actor clave en la representación de trabajadores municipales de la región.

Fundada en 1946 a partir de la unificación de distintas expresiones sindicales del ámbito municipal santafesino, la ASOEM construyó a lo largo de ocho décadas una identidad ligada a la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en cada etapa de la vida institucional.

Actualmente, la entidad representa a trabajadores municipales de Santa Fe, Recreo, Monte Vera, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo; alcanzando además a jubilados y pensionados a través de una estructura sindical con fuerte presencia territorial y una amplia red de servicios sociales, culturales, deportivos y de formación.

ASOEM cumple 80 años: ocho décadas de organización y defensa de derechos laborales.

En el marco de este nuevo aniversario, el secretario general de ASOEM, Juan Medina, destacó el valor histórico de la construcción colectiva y el rol social de la organización sindical.

“Estos 80 años son el resultado del compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores que entendieron que nadie se realiza de manera individual y que los derechos siempre se defienden colectivamente. La ASOEM creció gracias a esa convicción y al aporte de cada compañero y compañera que fortaleció esta institución a lo largo del tiempo”, expresó.

Asimismo, Medina remarcó la importancia de sostener organizaciones sindicales activas en el contexto actual.

La sede de ASOEM, en Urquiza 1954 de la ciudad de Santa Fe.

“Nos genera un enorme orgullo seguir consolidando un sindicato con tanta historia y con una presencia concreta en la vida de los municipales, de los jubilados y de sus familias. Pero también creemos que el movimiento sindical debe tener la capacidad de articular con otros sectores de la sociedad para defender el trabajo, fortalecer el entramado social y construir mejores condiciones de vida para toda la comunidad”, sostuvo.

"Desde hace más de veinte años, y bajo la conducción de la Agrupación 19 de Agosto, la ASOEM impulsa una agenda vinculada a los desafíos contemporáneos del sindicalismo: la ampliación de derechos, la formación permanente, la modernización institucional, la comunicación gremial y la defensa de los servicios públicos como herramientas fundamentales para garantizar igualdad y desarrollo social", agregó.

"En un escenario marcado por políticas de ajuste y debates en torno al rol del Estado y de las organizaciones sindicales, la entidad reafirma su compromiso con la defensa del trabajo municipal y la continuidad de un modelo sindical basado en la participación, la cercanía territorial y la construcción colectiva", concluyó Medina.

