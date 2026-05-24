Área Metropolitana — 24.05.2026 —
ASOEM celebra 80 años de historia sindical y reafirma su compromiso con la organización colectiva
A ocho décadas de su fundación, la entidad destacó su trayectoria "en la defensa de los trabajadores municipales" y reafirmó su "compromiso con la organización colectiva, la participación sindical y la defensa de los servicios públicos".
La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM -Santa Fe-) conmemora este 24 de mayo sus 80 años de vida institucional, consolidándose como una de las organizaciones gremiales más importantes del centro-norte provincial y un actor clave en la representación de trabajadores municipales de la región.
Fundada en 1946 a partir de la unificación de distintas expresiones sindicales del ámbito municipal santafesino, la ASOEM construyó a lo largo de ocho décadas una identidad ligada a la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en cada etapa de la vida institucional.
Actualmente, la entidad representa a trabajadores municipales de Santa Fe, Recreo, Monte Vera, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo; alcanzando además a jubilados y pensionados a través de una estructura sindical con fuerte presencia territorial y una amplia red de servicios sociales, culturales, deportivos y de formación.
En el marco de este nuevo aniversario, el secretario general de ASOEM, Juan Medina, destacó el valor histórico de la construcción colectiva y el rol social de la organización sindical.
“Estos 80 años son el resultado del compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores que entendieron que nadie se realiza de manera individual y que los derechos siempre se defienden colectivamente. La ASOEM creció gracias a esa convicción y al aporte de cada compañero y compañera que fortaleció esta institución a lo largo del tiempo”, expresó.
Asimismo, Medina remarcó la importancia de sostener organizaciones sindicales activas en el contexto actual.
“Nos genera un enorme orgullo seguir consolidando un sindicato con tanta historia y con una presencia concreta en la vida de los municipales, de los jubilados y de sus familias. Pero también creemos que el movimiento sindical debe tener la capacidad de articular con otros sectores de la sociedad para defender el trabajo, fortalecer el entramado social y construir mejores condiciones de vida para toda la comunidad”, sostuvo.
"Desde hace más de veinte años, y bajo la conducción de la Agrupación 19 de Agosto, la ASOEM impulsa una agenda vinculada a los desafíos contemporáneos del sindicalismo: la ampliación de derechos, la formación permanente, la modernización institucional, la comunicación gremial y la defensa de los servicios públicos como herramientas fundamentales para garantizar igualdad y desarrollo social", agregó.
"En un escenario marcado por políticas de ajuste y debates en torno al rol del Estado y de las organizaciones sindicales, la entidad reafirma su compromiso con la defensa del trabajo municipal y la continuidad de un modelo sindical basado en la participación, la cercanía territorial y la construcción colectiva", concluyó Medina.