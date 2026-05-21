Fuerte mensaje de las universidades a Milei: “La solución está en el respeto a la ley”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país, junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, difundió este jueves un duro comunicado dirigido al gobierno de Javier Milei, en el que reclamó el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y exigió respuestas urgentes frente a la situación presupuestaria y salarial del sistema universitario.

“La solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento”, expresó el organismo.

El pronunciamiento se da en medio de la creciente tensión entre las universidades públicas y el Ejecutivo nacional por el envío de fondos, la situación salarial y el financiamiento de hospitales universitarios.

En el comunicado, el CIN también insistió en la necesidad de una convocatoria urgente a paritarias para recomponer los ingresos del sector. “Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron.

Además, los rectores reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en la aplicación integral de la ley. En ese sentido, pidieron priorizar la actualización de las becas estudiantiles y establecer mecanismos “concretos y previsibles” para garantizar la ejecución de fondos destinados al funcionamiento universitario, infraestructura, ciencia y técnica.

Preocupación por hospitales universitarios

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo vinculado a la situación de los hospitales universitarios, sobre los cuales el CIN advirtió un escenario crítico por la falta de transferencias presupuestarias. “Resaltamos, una vez más, la situación crítica de los hospitales universitarios, por lo que reclamamos la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso y que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, expresaron.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional se profundizó en las últimas semanas tras las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país en defensa de la educación pública.

En el cierre del documento, el CIN agradeció el respaldo social recibido durante las protestas universitarias y dejó un nuevo mensaje dirigido a la Casa Rosada. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos”, afirmaron.

Y concluyeron: “Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”.