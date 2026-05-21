Estados Unidos endurece los controles en aeropuertos por el brote de ébola en África

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron nuevas restricciones de viaje y controles sanitarios reforzados para evitar el ingreso del ébola al país, en medio de los brotes detectados en distintas regiones de África.

La medida comenzará a regir este jueves y establece que todos los ciudadanos estadounidenses que hayan estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los 21 días previos a su llegada deberán ingresar exclusivamente a través del Aeropuerto Internacional Washington Dulles, donde serán sometidos a controles sanitarios especiales.

Según informaron los CDC, el operativo será coordinado junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias federales con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus Bundibugyo, una de las variantes del ébola actualmente en circulación en África.

Las autoridades sanitarias indicaron además que se implementarán revisiones de salud pública más exhaustivas y restricciones de ingreso para viajeros con pasaportes no estadounidenses que hayan permanecido recientemente en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur.

En paralelo, los organismos estadounidenses coordinarán acciones con aerolíneas, autoridades aeroportuarias y socios internacionales para identificar posibles casos de exposición al virus antes del ingreso al país.

A pesar del endurecimiento de los controles, los CDC señalaron que “el riesgo inmediato para el público estadounidense sigue siendo bajo”, aunque aclararon que continuarán monitoreando la situación epidemiológica para evaluar nuevas medidas si fuera necesario.

Actualmente no existe una vacuna aprobada contra el virus Bundibugyo y los tratamientos disponibles se limitan principalmente a cuidados paliativos y atención de soporte para los pacientes infectados.

De acuerdo con datos difundidos por los CDC, hasta el lunes se habían registrado 11 casos confirmados y 336 sospechosos de ébola en República Democrática del Congo, con un saldo de 88 muertes. En Uganda, en tanto, se reportaron dos casos confirmados, incluido un fallecimiento.