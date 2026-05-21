Rey Leyes solicita anticipar el impacto de las obras del nuevo puente en la zona comercial

El concejal Guillermo Rey Leyes presentó un proyecto en el Concejo Municipal solicitando al Departamento Ejecutivo información pública clara y precisa sobre las distintas etapas de intervención urbana vinculadas a la construcción del nuevo puente Santo Tomé – Santa Fe y el impacto que podrían generar sobre la circulación, la actividad comercial y la dinámica cotidiana de la ciudad.

La iniciativa surge en un contexto donde la obra ya comenzó a materializarse en Santo Tomé, con los primeros trabajos en la cabecera local y la demolición de una reconocida vivienda ubicada junto al río, paso previo al avance de futuras intervenciones sobre sectores neurálgicos de la ciudad.

En ese marco, el proyecto apunta especialmente a conocer detalles sobre las etapas previstas de obra, modificaciones en la circulación vehicular, posibles desvíos o restricciones de tránsito y medidas de acompañamiento para corredores estratégicos como Avenida 7 de Marzo, Mitre, Candioti y calles aledañas.

“Los santotomesinos valoramos profundamente que el Gobierno de la Provincia haya tomado la decisión de hacerse cargo de una obra histórica y largamente esperada para nuestra ciudad y toda la región. Pero justamente por la magnitud que tiene, creemos que también es importante planificar y anticipar sus efectos sobre la vida cotidiana de vecinos y comerciantes”, expresó Rey Leyes.

En ese sentido, el edil recordó los antecedentes registrados durante las tareas de reparación realizadas en 2024 sobre el Puente Carretero, cuando las restricciones de tránsito afectaron considerablemente la circulación y el movimiento comercial en distintos sectores de Santo Tomé.

“La experiencia reciente nos dejó una enseñanza clara: cuando las intervenciones impactan sobre los accesos y avenidas principales de la ciudad, eso repercute directamente sobre la actividad económica y la dinámica urbana. Por eso creemos que anticiparse, coordinar y brindar información precisa es fundamental”, sostuvo.

El proyecto también insta a la Municipalidad a llevar adelante campañas informativas, mecanismos de articulación con instituciones intermedias y medidas destinadas a reducir dificultades durante el avance de la obra.

En relación con esta temática, Rey Leyes mantuvo una reunión con la presidenta del Centro Comercial de Santo Tomé, Nanci Boccolini, con quien dialogó sobre la situación actual del comercio local y compartió los alcances de la iniciativa presentada en el Concejo.

“Creemos que esta obra representa una enorme oportunidad para el crecimiento y el desarrollo de Santo Tomé. Y justamente por eso es importante que el proceso avance de cara a la sociedad: con diálogo, planificación y trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones”, concluyó Rey Leyes.



