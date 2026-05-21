La Sinfónica Juvenil de Santo Tomé se presentará junto al maestro Raúl Vallejos

Por Santotomealdía

La Sinfónica Juvenil de Santo Tomé se presentará el próximo sábado 6 de junio a las 21 en el Centro Cultural “12 de Septiembre”, en un concierto especial que contará con la participación del maestro Raúl Vallejos, violinista concertino de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe y de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

El espectáculo se realizará en la sala ubicada en 25 de Mayo 1940 y será dirigido por Gisela Olivera, responsable de la formación juvenil que actualmente reúne a 23 alumnos. Las entradas anticipadas tienen un valor de 7 mil pesos y pueden reservarse al número 342-5468017. En puerta costarán 10 mil pesos.

En diálogo con Nova al Día, por Radio Nova FM 97.5, Olivera palpitó el evento y destacó que la presencia de Vallejos representa “un acontecimiento muy importante” tanto para los jóvenes músicos como para la escena cultural santotomesina.

“El sábado pasado hemos tenido el gran honor de poder ensayar junto al maestro Raúl Vallejos. La verdad que es una persona muy humilde, un grande, y pudimos compartir con él un ensayo muy lindo para preparar todo lo que será este concierto”, expresó la directora.

En ese sentido también remarcó la importancia del proyecto musical para la ciudad y el impacto que genera en los jóvenes. “Los chicos están muy emocionados y realmente es una alegría poder compartir esto con ellos. Ya es un hecho histórico que una sinfónica juvenil, pensada siempre para el futuro de los jóvenes, se pueda estar gestando aquí en Santo Tomé”, señaló.

Según explicó, el trabajo de la orquesta se desarrolla cada sábado a través de ensayos colectivos donde los profesores acompañan el crecimiento técnico y humano de los integrantes. “Acá se trabaja de manera diferente a cualquier orquesta profesional. No dirijo alumnos ni músicos, dirijo almas, porque siempre detrás del atril hay una persona”, afirmó.

Olivera también destacó el valor de sostener espacios culturales destinados a niños y jóvenes en un contexto complejo para las orquestas juveniles. “Hoy en día muchas orquestas infantojuveniles carecen de recursos básicos o incluso de un lugar para ensayar. Por eso valoramos muchísimo este espacio que nos brinda el municipio”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la música puede convertirse en una herramienta de transformación personal y colectiva. “Siempre digo que estos espacios pueden cambiar vidas. El hecho de elegir estar acá ya significa otra cosa. Se trabaja lo humano, lo interpretativo y los procesos”, agregó.

Todo lo que hay que saber del concierto