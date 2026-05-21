Medina cargó contra Papaleo: “Sauce Viejo está implosionado desde adentro”

Por Santotomealdía



En medio del cuarto día consecutivo de paro de ASOEM en Sauce Viejo, el secretario general del gremio, Juan Medina, lanzó este jueves durísimas críticas contra el intendente Mario Papaleo y aseguró que el conflicto atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión tras más de 120 días sin acuerdo.

En diálogo con Nova al Día, el dirigente sindical acusó al mandatario de negarse sistemáticamente al diálogo y de profundizar el conflicto con medidas disciplinarias contra trabajadores municipales. “Hace 120 días que no se sienta a hablar con el sindicato. Todo lo que ha planteado tiene que ver con el no, el no y el no”, afirmó Medina.

Además, sostuvo que el jefe comunal “desconoce las organizaciones democráticas” y lo comparó con el presidente Javier Milei. “Parece más Milei. Me recuerda mucho más a Milei que a un intendente democrático”, lanzó.

En otro tramo de la entrevista, Medina cuestionó el vínculo del Ejecutivo con otros espacios sindicales y apuntó directamente contra la negativa del municipio a otorgarle el código de descuento a ASOEM. “Papaleo necesita un sindicato que sea de él, que no le diga nada”, afirmó.

El dirigente también sostuvo que el conflicto comenzó a agravarse cuando el gremio empezó a cuestionar aspectos de la gestión municipal. “Ya empezó a mirar un montón de cuestiones que nunca nadie había mirado, como el presupuesto, la maquinaria, las condiciones laborales y las contrataciones”, señaló.

Denuncias por descuentos y persecución

Durante la entrevista, Medina volvió a denunciar descuentos salariales, sumarios y persecución sindical contra trabajadores que participan de las medidas de fuerza. “La respuesta de Papaleo siempre fue traslado, descuento de días, sumarios y persecución”, sostuvo.



Además, aseguró que el municipio avanzó con fuertes descuentos salariales durante las últimas semanas. “Le va a descontar el sueldo casi completo a casi 60 trabajadores y trabajadoras que están en las asambleas de ASOEM”, denunció. En esa línea, también afirmó que fueron desvinculados trabajadores precarizados. “Echó a seis trabajadores monotributistas y hoy los estamos ayudando para que puedan comer ellos y sus familias”, expresó.

“Sauce Viejo está implosionado”

Medina aseguró además que la situación institucional y social de la ciudad atraviesa un escenario crítico y responsabilizó directamente al Ejecutivo municipal. “Hoy Sauce Viejo está implosionado. Ya no necesita que nadie lo venga a hacer explotar. Papaleo, desde adentro, lo está implosionando”, afirmó.

El dirigente gremial también insistió en que ASOEM continuará reclamando por la libertad sindical y la apertura de una paritaria local. “Vamos a seguir reclamando nuestra libertad sindical y nuestra paritaria local”, sostuvo.

Según explicó, uno de los principales reclamos apunta a las diferencias salariales que, según el gremio, existen respecto de otras escalas municipales. “Estamos hablando de entre 200 mil y 300 mil pesos de diferencia salarial”, aseguró.

En paralelo, Medina cuestionó la estructura laboral del municipio y afirmó que “el 95% de los trabajadores” percibe salarios bajos y sin posibilidades de ascenso.

Mientras tanto, este viernes se completará la quinta jornada consecutiva del paro de 120 horas que ASOEM mantiene en Sauce Viejo. Según adelantó el propio Medina, al mediodía se realizará una nueva asamblea donde el gremio definirá cómo continuará el plan de lucha.