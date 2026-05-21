Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformular el régimen de Zona Fría, una iniciativa que busca reducir el alcance de los subsidios al consumo de gas y focalizar la asistencia en usuarios de regiones de frío extremo y sectores vulnerables.

Luego de más de once horas de debate, la propuesta obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. El oficialismo logró reunir una mayoría con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo.

La iniciativa propone retrotraer el esquema vigente a un modelo similar al previo a la ampliación aprobada en 2021, cuando el beneficio fue extendido a nuevas zonas del país, incluidas localidades de provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Con los cambios aprobados en Diputados, el subsidio quedará concentrado en hogares de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, mientras que en el resto de las zonas incorporadas en 2021 solo continuará para usuarios registrados dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según había explicado la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, la modificación implicará que unos 1,6 millones de usuarios pierdan el beneficio actual, mientras que alrededor de 1,8 millones conservarán descuentos superiores al 75% durante los meses de invierno.

Otro de los cambios centrales es que la asistencia dejará de calcularse sobre el total de la factura y pasará a subsidiar únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos, excluyendo cargos fijos y otros componentes del servicio.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir el déficit fiscal, ordenar el sistema energético y focalizar los subsidios en quienes realmente los necesitan. El régimen continuará vigente para hogares vulnerables, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

El oficialismo llegó al debate con un escenario ajustado y, en la previa, cerró acuerdos con provincias aliadas a las que prometió avanzar en un esquema de subsidios por “zona cálida” para el consumo de energía eléctrica.

La sesión comenzó en medio de fuertes discusiones reglamentarias, luego de que el oficialismo lograra el quórum justo y desplazara una convocatoria impulsada por la oposición vinculada a los cuestionamientos sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, el libertario Facundo Correa Llano, defendió la iniciativa al sostener que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, distorsiones y privilegios”.

“Eso nos llevó a confundir sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios y política energética con populismo tarifario”, afirmó el legislador mendocino, quien consideró que “cuando el subsidio deja de estar focalizado deja de ser una herramienta social y pasa a transformarse en una distorsión”.

En la misma línea, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado aseguró que “nadie está en contra de asistir a quienes no pueden afrontar el costo de la calefacción”, aunque remarcó que el objetivo es evitar subsidios para sectores de altos ingresos.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron con dureza el proyecto y advirtieron sobre el impacto tarifario. El diputado Miguel Ángel Pichetto manifestó su rechazo al señalar que la reforma “limitará este derecho a los ciudadanos” y reivindicó el rol de las provincias productoras de gas.

Por su parte, legisladores de Unión por la Patria denunciaron que la medida implicará nuevos aumentos en las facturas y afectará a millones de hogares en vísperas del invierno.

Lucía Cámpora advirtió que el proyecto “quiere aumentarle las tarifas a 4 millones de argentinos”, mientras que Paula Penacca sostuvo que “el régimen de Zona Fría es justo, solidario y autosustentable”.

El texto aprobado también incorpora un mecanismo para regularizar y condonar deudas acumuladas por distribuidoras eléctricas con CAMMESA, una medida que el oficialismo defendió como parte del ordenamiento del mercado energético.

Con media sanción ya obtenida, el proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado, donde el Gobierno buscará convertir en ley una de sus principales reformas en materia de subsidios energéticos.