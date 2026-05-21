Otro robo en la zona de countries: ingresaron a una casa de El Pinar

Por Santotomealdía



Un nuevo robo volvió a generar preocupación en la zona de countries de nuestra ciudad. Durante la noche del miércoles, delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio cerrado El Pinar, ubicado a la vera de la autopista, y sustrajeron una importante suma de dinero aprovechando que no había personas en el domicilio.

El hecho fue denunciado pasadas las 22.30 y, según trascendió de fuentes policiales, ocurrió bajo la modalidad conocida popularmente como “escruche”, es decir, cuando los propietarios no se encuentran en la vivienda al momento del robo.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 15ª se hicieron presentes en el lugar, entrevistaron a las víctimas y realizaron las primeras actuaciones correspondientes. Las diligencias serán remitidas al fiscal en turno, quien deberá definir los pasos a seguir en la investigación.

El episodio volvió a encender la alarma en la zona de barrios cerrados de la ciudad, ya que se trata del segundo hecho de inseguridad registrado en los últimos 15 días.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, un grupo de al menos cuatro delincuentes rompió el cerco perimetral del country El Paso y protagonizó dos violentas entraderas. En aquella oportunidad, los ladrones golpearon y maniataron a un matrimonio y luego repitieron la secuencia en la vivienda de otra familia antes de escapar con dinero y objetos de valor.

Por ese caso, la investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Tolosa, quien derivó las actuaciones a agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.