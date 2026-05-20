Transporte interurbano: Nación le debe a Santa Fe más de $ 3.255 millones

Por Santotomealdía



El Gobierno provincial reclamó este miércoles a la Nación la regularización de los fondos destinados al sistema de transporte interurbano, al denunciar una deuda acumulada superior a los $ 3.255 millones, sin contar los montos correspondientes a abril que todavía no fueron liquidados.

El planteo fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, durante gestiones mantenidas ante la Secretaría de Transporte nacional, donde pidió que se normalicen las transferencias vinculadas a los atributos sociales y comisiones SUBE.

Según detalló la Provincia, Nación reconoció retrasos en la liquidación de los recursos y manifestó la intención de avanzar con pagos parciales en los próximos días, priorizando los fondos correspondientes a los beneficios sociales.

“Cuando los recursos no llegan en tiempo y forma, el transporte interurbano se vuelve insostenible”, sostuvo Puccini tras las reuniones realizadas en Buenos Aires.

Desde el Gobierno provincial también remarcaron que una parte importante de los usuarios santafesinos todavía no tiene acceso al sistema SUBE y, por lo tanto, queda excluida de beneficios como descuentos para jubilados, empleadas domésticas o excombatientes de Malvinas.

Según datos oficiales, actualmente existen 30 empresas de transporte en la provincia que aún no cuentan con sistema SUBE, sobre un total de 40 compañías que prestan el servicio.

Además, la administración provincial volvió a cuestionar la distribución de subsidios nacionales al transporte y aseguró que Santa Fe continúa en desventaja frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo al comunicado oficial, entre 2024 y lo que va de 2026 la Nación no transfirió subsidios al transporte provincial, mientras que el AMBA concentró más de $ 1,6 billones en aportes.

En paralelo, el Gobierno santafesino afirmó que debió sostener el sistema con recursos propios, destinando más de $ 193.000 millones en programas como el Boleto Educativo y el Boleto Educativo Rural.

Otro de los reclamos planteados ante Nación estuvo relacionado con la implementación de los pases SUBE para personas con discapacidad. Según explicaron desde la Provincia, el desarrollo tecnológico ya estaría disponible, aunque aún restan definiciones administrativas para su puesta en funcionamiento.