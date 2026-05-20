Récord de superávit comercial: en abril llegó a u$s2.711 millones

El superávit comercial volvió a marcar un récord en abril al alcanzar los u$s2.711 millones, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una caída en las importaciones, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el informe oficial, las exportaciones sumaron u$s8.914 millones, lo que representó un incremento interanual del 33,6%, mientras que las importaciones cayeron 4% respecto del mismo mes de 2025 y totalizaron u$s6.204 millones.

El principal impulso de las ventas al exterior llegó desde el rubro combustibles y energía, que registró un salto del 85,9% interanual y alcanzó los u$s1.554 millones, favorecido por el aumento internacional del precio del petróleo en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

También mostraron un fuerte crecimiento las manufacturas de origen industrial, que avanzaron 43,3% y totalizaron u$s2.528 millones.

En tanto, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 14,1% y sumaron u$s2.705 millones, mientras que los productos primarios aumentaron 25%, hasta los u$s2.127 millones.

Por el lado de las importaciones, las mayores compras correspondieron a bienes intermedios, que alcanzaron los u$s2.247 millones y mostraron un incremento moderado del 4,1%.

Sin embargo, el informe reflejó una caída en las importaciones de bienes de capital (-5,9%) y de piezas y accesorios para bienes de capital (-17,4%), indicadores que suelen ser observados de cerca para medir el nivel de actividad económica e inversión.

Además, las compras externas de combustibles y lubricantes retrocedieron 45,4% interanual.

Con este resultado, el comercio exterior consolidó la mejora del frente externo y reforzó el aporte del sector energético a la generación de divisas, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el equilibrio cambiario y fortalecer las reservas.