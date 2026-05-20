Milei salió a respaldar a Martín Menem y minimizó las versiones de conflicto interno

El presidente Javier Milei salió a desmentir las versiones sobre una supuesta interna dentro del Gobierno nacional, luego de que trascendieran publicaciones en redes sociales con fuertes críticas dirigidas al asesor presidencial Santiago Caputo y vinculadas al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Durante una participación en un streaming, el mandatario aseguró que la polémica fue armada para generar un conflicto político y defendió públicamente a ambos dirigentes, considerados parte de su círculo de mayor confianza.

“Esa controversia es algo que está prefabricado para generar un problema”, afirmó Milei. Además, sostuvo que los mensajes “fueron plantados” a Martín Menem y destacó el desempeño del legislador al frente de Diputados.

“Lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria”, expresó el mandatario.

Las publicaciones cuestionadas aparecieron en la cuenta de X @PeriodistaRufus, que posteriormente fue eliminada. Los mensajes apuntaban principalmente contra Santiago Caputo, uno de los principales asesores políticos del presidente.

“Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco…”, decía una de las publicaciones.

Otro de los mensajes aseguraba que el “enorme potencial y prédica” de Milei estaba siendo “bastardeado por un grupo de incompetentes e inmorales”.

En medio de la polémica, el propio Caputo respondió públicamente y publicó una captura de pantalla que vinculaba la cuenta con el perfil de Instagram de Menem. Además, criticó a quienes impulsaron la controversia.

Pese al revuelo político y mediático, Milei intentó bajar el tono de la discusión y relativizó las diferencias internas dentro de su espacio.

“El periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra. Ahora, si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie”, concluyó el presidente.