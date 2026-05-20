Colón aseguró a una de sus figuras: Ignacio Lago renovó hasta 2027

Colón confirmó la renovación de contrato de Ignacio Lago, quien extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027. De esta manera, el club rojinegro aseguró la continuidad de una de las piezas más importantes del plantel profesional y resguardó además una parte clave de su patrimonio deportivo y económico.

La firma del nuevo acuerdo llegó luego de varios meses de negociaciones y tras distintos sondeos recibidos por el delantero, entre ellos el fuerte interés de Peñarol de Uruguay durante el último mercado de pases.

El Sabalero posee el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista, luego de haber ejecutado una opción de compra valuada en 350 mil dólares, abonada en cuotas. El porcentaje restante de la ficha pertenece a Talleres de Córdoba, por lo que una eventual futura venta implicará un reparto de ganancias entre ambas instituciones.

Más allá de las versiones sobre una posible salida, el propio jugador ya había dejado en claro públicamente su deseo de continuar en Santa Fe. Tras el empate ante Estudiantes de Caseros, Lago había señalado: “Es lo que quería, siempre manifesté mis ganas de quedarme desde principio de año. Buscamos el beneficio de ambos. Quiero compensar lo que Colón me dio”.

Desde su llegada al club en 2024, el delantero se transformó rápidamente en una de las figuras del equipo y en uno de los futbolistas más valorados por los hinchas. Hasta el momento acumula 14 goles y 9 asistencias con la camiseta rojinegra.

Su crecimiento futbolístico también estuvo marcado por un momento difícil. En agosto de 2024 sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante un partido frente a Mitre de Santiago del Estero, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Sin embargo, tras su regreso en mayo de 2025, el atacante recuperó rápidamente su nivel y volvió a convertirse en una pieza fundamental dentro del esquema de Ezequiel Medrán.

Actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: es uno de los goleadores de la Primera Nacional con seis tantos y una de las principales figuras del equipo que lidera la Zona A con 23 puntos.