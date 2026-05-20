Jueves 21 de mayo de 2026

Deportes — 20.05.2026 —

Copa Sudamericana: River enfrenta a Bragantino con la chance de clasificar a octavos

El Millonario recibe al conjunto brasileño en el Monumental y buscará asegurar el primer puesto del Grupo H de la Sudamericana. Se juega desde las 21.30 en el Monumental.

River se juega ante Bragantino la posibilidad de asegurar el primer puesto en su grupo.
River se juega ante Bragantino la posibilidad de asegurar el primer puesto en su grupo.

River Plate recibirá este miércoles a Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final y quedar muy cerca del primer puesto de la zona.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental, contará con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por DSports.

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. River lidera el Grupo H con 10 puntos, cuatro más que Bragantino y Carabobo, por lo que una victoria le permitirá asegurar de manera anticipada el boleto a la próxima instancia. Incluso podría garantizar el primer lugar si empata y Carabobo no derrota a Blooming.

Además del buen presente internacional, el Millonario llega fortalecido tras clasificarse a la final del Torneo Apertura luego de vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental.

Bragantino, en cambio, afronta una situación más comprometida. El conjunto brasileño necesita sumar para mantenerse con chances claras de clasificación y sabe que definirá buena parte de su futuro en la última fecha frente a Carabobo.

En el antecedente más reciente entre ambos, River se impuso 1-0 en Brasil con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta.

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