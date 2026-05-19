Los detenidos por el homicidio de Francisco Villagoiz seguirán presos tras la audiencia judicial

Por Santotomealdía



Los tres hombres acusados por el crimen de Francisco Villagoiz continuarán detenidos luego de que la Justicia dictara este martes la prisión preventiva durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

En primer término se desarrolló la audiencia imputativa, en la que se atribuyeron formalmente los hechos a los acusados. Posteriormente, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, donde se resolvió imponer la prisión preventiva.

Los imputados fueron identificados por sus iniciales como B.F., J.M.S. y M.A.B., quienes habían sido detenidos el pasado viernes en el marco de una serie de nueve allanamientos realizados por agentes del Departamento Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santa Fe y Sauce Viejo.

La causa investiga el homicidio ocurrido durante la madrugada del 13 de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 1400, en Sauce Viejo.

Según la investigación, Villagoiz se encontraba compartiendo una sobremesa junto a un amigo cuando advirtió la presencia de intrusos en el quincho de la propiedad. En ese contexto, tomó un arma para defenderse y se produjo un enfrentamiento con los delincuentes.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, durante un forcejeo se efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima. Villagoiz fue trasladado al hospital José María Cullen, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias y durante los últimos meses incluyó distintas medidas, entre ellas análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia criminal.