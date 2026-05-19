Conflicto en Sauce Viejo: ASOEM cuestionó la ausencia de Papaleo en una nueva audiencia judicial

Por Santotomealdía

En medio del conflicto que mantiene con la Municipalidad de Sauce Viejo, el gremio ASOEM cuestionó este martes la ausencia del intendente Mario Papaleo en una audiencia judicial vinculada al amparo sindical presentado por la entidad por la negativa del municipio a habilitar los códigos de descuento gremiales.

La audiencia se realizó durante la mañana de este martes en el Juzgado Laboral de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación del secretario general de ASOEM, Juan Medina; el secretario adjunto, Pablo Casale; y la apoderada legal del sindicato, Jésica Escobar. Según informó el gremio, el intendente Papaleo no se presentó a la instancia judicial.

Desde la organización sindical señalaron que la ausencia del mandatario local “reafirma una conducta sistemática de desconocimiento hacia la representación legítima de los trabajadores municipales” y sostuvieron que el conflicto excede una cuestión administrativa vinculada a los códigos de descuento.

En ese sentido, ASOEM afirmó que lo que está en discusión es “el pleno respeto de la libertad sindical y del derecho de los trabajadores a organizarse y afiliarse libremente”.

Además, el sindicato cuestionó la postura del Ejecutivo municipal respecto de la representación gremial en Sauce Viejo y consideró que restringir herramientas sindicales mediante interpretaciones sobre zonas de actuación representa “un retroceso inadmisible en materia de derechos laborales y sindicales”.

“La reiterada ausencia de Mario Papaleo en instancias institucionales y judiciales demuestra la falta absoluta de voluntad política para encauzar democráticamente el conflicto”, expresaron desde ASOEM mediante un comunicado difundido tras la audiencia.

El gremio ratificó además que continuará adelante con las acciones gremiales, institucionales y judiciales en el marco del conflicto que atraviesa la ciudad desde hace más de cien días.

La audiencia judicial se desarrolló mientras ASOEM lleva adelante un paro de 120 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo, medida que comenzó este lunes y que se extenderá durante toda la semana.