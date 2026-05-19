Al menos cuatro muertos tras nuevos ataques entre Rusia y Ucrania

Una nueva escalada de ataques entre Rusia y Ucrania dejó al menos cuatro muertos y varios heridos este martes en distintas regiones del norte ucraniano, mientras crece la preocupación por posibles nuevas ofensivas militares cerca de la frontera con Bielorrusia.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la región de Chernígov, donde un misil balístico impactó sobre el centro de la ciudad de Priluki, ubicada a unos 150 kilómetros de Kiev. Según informó el gobernador Viacheslav Chaus, el ataque provocó la muerte de dos personas y dejó al menos 17 heridos, entre ellos un adolescente de 14 años.

El bombardeo además causó importantes daños en un supermercado y un centro comercial de la zona. Imágenes difundidas por las autoridades mostraron edificios destruidos y vidrios esparcidos sobre la vía pública.

En paralelo, otras dos personas murieron en la región fronteriza de Sumy tras un ataque con drones contra infraestructura civil en la localidad de Glujiv. El gobernador Oleg Grigorov indicó que las víctimas tenían 52 y 58 años, mientras que otras cuatro personas sufrieron heridas.

Las regiones de Chernígov y Sumy permanecen bajo constante tensión desde el inicio de la invasión rusa en 2022. En los últimos días, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ordenó reforzar la seguridad en el norte del país ante la sospecha de nuevos movimientos militares rusos desde territorio bielorruso.

Además de los ataques en el norte, durante la madrugada también se registraron bombardeos sobre la ciudad portuaria de Izmail, en la región de Odesa. Las autoridades locales informaron daños en instalaciones portuarias estratégicas sobre el río Danubio, aunque no se reportaron víctimas fatales.

La ofensiva rusa también alcanzó otras regiones como Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mikoláiv y Zaporizhzhia, donde se reportaron ataques con drones y daños en edificios e infraestructura.

Mientras tanto, Rusia aseguró haber derribado cuatro drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú. Según las autoridades rusas, también se registraron ataques en las regiones de Kursk, Rostov y Yaroslavl, donde incluso se produjo un incendio en una instalación industrial vinculada al sector energético.

En medio de la continuidad de los enfrentamientos, Zelensky sostuvo que Ucrania busca debilitar la capacidad económica y energética de Rusia. El mandatario afirmó que en los últimos meses disminuyó la capacidad de refinación petrolera rusa y aseguró que Moscú enfrenta dificultades para sostener el esfuerzo bélico a largo plazo.