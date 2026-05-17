AMSAFE realizó una nueva jornada de la Carpa Blanca en el departamento San Cristóbal

Por Santotomealdía



AMSAFE realizó este sábado una nueva jornada de la Carpa Blanca de la Dignidad Docente en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, en el marco de una recorrida provincial impulsada por el gremio para visibilizar reclamos vinculados a la educación pública y las condiciones laborales docentes.

La actividad se llevó adelante en el predio del escenario del Centenario y contó con la participación del secretario general de AMSAFE Provincial, Rodrigo Alonso; el delegado seccional de AMSAFE San Cristóbal, Sebastián Vázquez; y la delegada seccional adjunta, Patricia Vallejos.

Durante la jornada se desarrollaron talleres artísticos para niños y niñas, actividades recreativas, espacios de formación y paneles de debate vinculados a la educación pública y la situación del sector docente.

Además, el secretario de Asuntos Previsionales de AMSAFE, Sergio Bruschini, encabezó una charla sobre temas previsionales, mientras que docentes de distintos niveles y modalidades participaron de espacios de intercambio junto a cooperadoras escolares y egresados laborales docentes.

Desde el gremio señalaron que la iniciativa busca “reafirmar la defensa irrestricta de la escuela pública” y dar visibilidad a las demandas de los trabajadores de la educación.

Durante su intervención, Rodrigo Alonso sostuvo que es necesario “seguir fortaleciendo la organización colectiva para defender la escuela pública, exigir salarios dignos, mejores condiciones de trabajo y políticas educativas construidas junto a las y los docentes”.

Por su parte, Sebastián Vázquez destacó “la importancia de que la Carpa Blanca recorra cada departamento de la provincia, recuperando una historia de lucha que sigue más vigente que nunca”.

La propuesta incluyó además actividades musicales protagonizadas por docentes del departamento y un espacio de reflexión sobre educación pública desde el nivel superior.

Desde AMSAFE afirmaron que la Carpa Blanca “se consolida como un símbolo de lucha, memoria y construcción colectiva” y remarcaron que continuará recorriendo distintos puntos de la provincia.