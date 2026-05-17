Ucrania lanzó más de 500 drones sobre Rusia en una de las ofensivas más grandes de la guerra

Al menos tres personas murieron y otras quince resultaron heridas este domingo luego de un masivo ataque con drones lanzado por Ucrania contra distintos puntos de Rusia, incluida la región de Moscú, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche fueron derribados 556 drones ucranianos en más de una docena de regiones del país, en lo que fue calificado como uno de los ataques más grandes desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, afirmó que se trató de un ataque “a gran escala” y confirmó la muerte de tres personas. Según detalló, una mujer murió tras el impacto de un dron sobre una vivienda particular, mientras que otras dos víctimas fatales fueron hombres alcanzados durante el operativo.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que varias personas resultaron heridas cerca de una refinería de la capital rusa. “Tras el impacto de drones resultaron heridas doce personas, según datos preliminares”, escribió en la red social rusa MAX.

Las autoridades señalaron además que la mayoría de los heridos eran trabajadores de la refinería, aunque aseguraron que el funcionamiento de la planta no se interrumpió pese al ataque.

Como consecuencia de la ofensiva, las autoridades aeronáuticas suspendieron temporalmente las operaciones en los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú. En uno de ellos, Sheremétievo, cayeron restos de un dron derribado por las defensas aéreas.

También se reportaron ataques en Sebastopol, ciudad ubicada en la península de Crimea anexada por Rusia, donde las defensas antiaéreas destruyeron otros 25 drones, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev.

Desde el comienzo de la guerra, Ucrania viene realizando ataques periódicos contra objetivos dentro del territorio ruso como respuesta a los bombardeos diarios lanzados por Moscú sobre ciudades ucranianas.

Aunque distintas regiones rusas son alcanzadas frecuentemente por drones, los ataques directos sobre Moscú —ubicada a más de 400 kilómetros de la frontera con Ucrania— son mucho menos habituales.

La ofensiva se produjo además pocos días después de la finalización de una tregua temporal de tres días impulsada con mediación de Estados Unidos en el marco de las conmemoraciones rusas por el fin de la Segunda Guerra Mundial.