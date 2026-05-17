River venció a Rosario Central y es el primer finalista del Apertura 2026

River Plate derrotó este sábado 1 a 0 a Rosario Central en el estadio Monumental y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Jorge Almirón jugará la definición el próximo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, frente al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Belgrano.

El único gol del encuentro lo convirtió Facundo Colidio, de penal, en el segundo tiempo, luego de una infracción de Jeremías Ledesma sobre Joaquín Freitas.

Durante la primera etapa, River tuvo el dominio territorial y contó con una gran oportunidad para abrir el marcador cerca de la media hora, cuando el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal —a instancias del VAR— por un codazo de Gastón Ávila sobre Martínez Quarta. Sin embargo, Gonzalo Montiel falló el remate desde los doce pasos y el arquero Jeremías Ledesma evitó la caída de su arco.

El partido también estuvo marcado por la lesión de Sebastián Driussi, que debió abandonar el campo apenas a los 10 minutos tras una fuerte acción con Franco Ibarra.

Rosario Central, dirigido por Eduardo Coudet, tuvo algunas aproximaciones peligrosas, especialmente a través de Ángel Di María, quien generó las situaciones más claras del conjunto rosarino.

En el complemento, Central logró equilibrar el desarrollo y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Pol Fernández que terminó pegando en el palo tras una floja respuesta de Santiago Beltrán.

Poco después llegó la jugada decisiva del encuentro: Joaquín Freitas quedó mano a mano tras un error defensivo y fue derribado por Ledesma dentro del área. Esta vez, Colidio cambió penal por gol y puso el 1 a 0 definitivo.

En los minutos finales, River resistió los intentos de empate de Rosario Central, que tuvo otra chance clara con un tiro libre de Di María que se estrelló contra el palo.

Tras el pitazo final, los jugadores y el público local celebraron la clasificación a la final, donde el Millonario buscará quedarse con el primer título de la temporada.