Evoluciona favorablemente el niño accidentado tras caer de un camión volcador municipal

Por Santotomealdía



El niño de 9 años que permanece internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” tras haber caído de un camión volcador municipal continúa evolucionando de manera favorable, según el parte médico oficial difundido este domingo.

De acuerdo con el informe del centro de salud, el menor “continúa en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos” y permanece “estable”, aunque seguirá internado en esa sala para control clínico y seguimiento médico.

El dato más relevante de la actualización es que el paciente se encuentra desde hace 48 horas sin asistencia mecánica respiratoria, una mejora significativa respecto de los primeros días posteriores al accidente, cuando había ingresado con un cuadro crítico y pronóstico reservado.

El niño permanece bajo observación permanente del equipo médico del Hospital Alassia mientras continúa su recuperación en terapia intensiva.

El accidente ocurrió el martes pasado en la zona de Sarmiento y Mosconi, cuando el menor cayó desde un camión volcador perteneciente a la Municipalidad que circulaba por el sector oeste de la ciudad. Tras el episodio fue asistido por vecinos y personal del SIES 107, que lo trasladó de urgencia al hospital.

En los primeros partes médicos, el Hospital había informado que el paciente presentaba una fractura occipital y posteriormente se detectó una hemorragia intracerebral en el área frontal y un hematoma subdural occipital, por lo que permaneció varios días con asistencia mecánica respiratoria en cuidados intensivos.