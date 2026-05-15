ASOEM endurece el conflicto en Sauce Viejo y lanza un paro de 120 horas

Por Santotomealdía

El gremio ASOEM anunció un paro de 120 horas para la próxima semana en Sauce Viejo y de esta manera profundiza su plan de lucha en el marco del extenso conflicto con la Municipalidad de dicha localidad. A la medida se sumarán asambleas y nuevas acciones sindicales, según se detalló. La decisión fue tomada durante una asamblea realizada al mediodía, una vez finalizadas las 96 horas de paro que habían sido votadas previamente por los trabajadores municipales.

Desde el sindicato señalaron que la medida se definió luego de que el intendente Mario Papaleo no respondiera a la propuesta de tregua impulsada por el gremio para intentar abrir una instancia de diálogo.

Horas antes de la asamblea, ASOEM había planteado públicamente la necesidad de “volver al punto cero” del conflicto y avanzar hacia una negociación “en un ámbito neutral o con arbitraje acordado entre las partes”.

“Esta tregua es necesaria para encauzar un conflicto que está llevando a más de 12 mil habitantes de Sauce Viejo a una situación de desatención extrema. Conciliar no es perder, es ganar en calidad de relación”, expresó el secretario general del gremio, Juan Medina.

Sin embargo, desde la entidad sindical remarcaron que no hubo ninguna respuesta por parte del Ejecutivo municipal, situación que derivó en la profundización de las medidas de fuerza.

El nuevo paro se anuncia además luego de la frustrada audiencia de conciliación realizada este jueves en el Ministerio de Trabajo de la provincia, encuentro al que el intendente Papaleo no asistió pese a haber sido convocado formalmente por la cartera laboral.

Según indicó ASOEM, durante la jornada del jueves también se desarrolló una asamblea abierta con vecinos de Sauce Viejo para debatir las consecuencias sociales e institucionales que genera un conflicto que ya supera los cien días sin resolución.

Durante la jornada del jueves, ASOEM realizó una asamblea abierta con vecinos para exponer la situación.

En paralelo, el próximo martes se realizará una audiencia vinculada al amparo presentado por el sindicato por la retención de los códigos de descuento sindical por parte del municipio.

En ese marco, el gremio volvió a sostener que la discusión sobre esos códigos “es administrativa” y aseguró que la cuestión de fondo vinculada a la representación sindical ya fue reconocida por la Justicia.

Desde ASOEM recordaron que la jueza laboral Claudia Ramoneda reconoció la tutela sindical del gremio en Sauce Viejo con fundamentos en el Convenio 87 de la OIT, mientras que el juez comercial Sergio Di Chiazza ratificó recientemente esa postura basándose en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

“ASOEM es legal y tiene tutela sindical en Sauce Viejo. Eso ya fue definido por la Justicia”, concluyó Medina.

