Interés General — 15.05.2026 —
Luego de un nuevo aumento, así quedaron los precios de los combustibles en nuestra ciudad
Las estaciones de servicio de Santo Tomé actualizaron sus valores tras la suba anunciada en el inicio de la semana. La nafta súper ya supera los $2.080 por litro y las premium rozan los $2.400.
Por Santotomealdía
Tras el nuevo aumento aplicado por las petroleras en todo el país, las estaciones de servicio de Santo Tomé actualizaron sus pizarras y los combustibles volvieron a registrar subas en la ciudad.
El incremento ronda el 1% y comenzó a regir en las últimas horas, luego de que YPF confirmara una actualización de precios vinculada a la evolución de distintas variables del sector, entre ellas el valor internacional del petróleo, impuestos y costos operativos.
Con los nuevos valores, la nafta súper ya supera los $2.080 por litro en todas las estaciones de servicio de nuestra ciudad, mientras que las versiones premium se ubican por encima de los $2.250 y llegan hasta casi $2.400 en algunos casos.
En el caso del diésel, los precios también mostraron incrementos y las variedades premium ya superan ampliamente los $2.400 por litro.
YPF
Nafta Súper: $2.083
Infinia: $2.257
Diésel: $2.255
Infinia Diésel: $2.414
Shell
Nafta Súper: $2.092
V-Power Nafta: $2.399
Evolux Diésel: $2.299
V-Power Diésel: $2.557
Axion
Nafta Súper: $2.079
Quantium Nafta: $2.379
Diésel: $2.329
Quantium Diésel: $2.529
Gulf
Nafta Súper: $2.087
Nafta Premium: $2.257
Diésel: $2.249
Diésel Premium: $2.418
La actualización de precios se produce en un contexto marcado por la volatilidad internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. En ese marco, YPF confirmó esta semana que mantendrá un esquema de “micropricing”, con valores diferenciados según zonas y franjas horarias, además de utilizar una “cuenta compensadora” para amortiguar parcialmente el impacto de las subas internacionales en el mercado local.