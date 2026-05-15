Viernes 15 de mayo de 2026

Sociedad — 15.05.2026 —

Sigue internado con pronóstico reservado el nene que cayó de un camión volcador

El menor permanece en cuidados intensivos del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” mientras continúa bajo seguimiento del servicio de Neurocirugía. El último parte médico informa que su estado es "estable".

El niño que se golpeó al caer de un camión sigue internado a 72 horas del accidente.
El niño que se golpeó al caer de un camión sigue internado a 72 horas del accidente.

Por Santotomealdía

El niño de 9 años que permanece internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” tras haber caído de un camión volcador municipal continúa con pronóstico reservado, según el último parte médico difundido este viernes por el centro de salud.

De acuerdo con el informe oficial, el paciente “continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, en asistencia mecánica respiratoria, donde cumple las 72 horas de internación”. Además, el documento señala que sigue bajo seguimiento permanente del servicio de Neurocirugía.

El parte agrega que el menor se encuentra “estable, con pronóstico reservado”, por lo que continúa internado en terapia intensiva mientras los profesionales monitorean de cerca su evolución.

La actualización médica llega un día después de que el hospital informara que el niño se encontraba en “estado crítico”, tras detectarse una hemorragia intracerebral en el área frontal y un hematoma subdural occipital.

El accidente ocurrió el martes pasado en la zona de Sarmiento y Mosconi, cuando el menor cayó de un camión volcador perteneciente a la Municipalidad. Tras el episodio fue asistido por personal del SIES 107 y trasladado de urgencia al Hospital de Niños, donde permanece internado desde entonces.

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