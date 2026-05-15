Antes de definir nuevas medidas, ASOEM propone una “tregua” y llama al diálogo en Sauce Viejo

Por Santotomealdía

En el último día del paro de 96 horas que ASOEM mantiene en Sauce Viejo, el gremio difundió este viernes un mensaje dirigido al intendente Mario Papaleo en el que propuso una tregua antes de la asamblea que definirá la continuidad del plan de lucha en la ciudad.

La organización sindical planteó la necesidad de retroceder al “punto cero” del conflicto y reclamó la apertura de una mesa de negociación “en un lugar neutral o con arbitraje”, en un contexto marcado por más de tres meses de tensión gremial, política e institucional entre el Ejecutivo municipal y el sindicato.

“ASOEM llama a la reflexión al Intendente antes de la Asamblea que definirá otra etapa del reclamo en la actualidad”, expresó el secretario general del gremio, Juan Medina, en un breve comunicado difundido durante la mañana de este viernes.

Desde la entidad sostuvieron que una eventual tregua “es necesaria para encauzar un conflicto” que, según afirmaron, está afectando a los vecinos de la ciudad. “Esta tregua es necesaria para encauzar un conflicto que como resultado está llevando a 12.000 personas habitantes de Sauce Viejo a una desatención extrema”, señalaron.

En ese sentido, Medina remarcó que el objetivo debería ser reconstruir condiciones mínimas de negociación entre las partes. “Conciliar no es perder, es ganar en calidad de relación”, expresó.

El planteo se conoce luego de la audiencia realizada este jueves en el Ministerio de Trabajo de la provincia, instancia a la que el municipio de Sauce Viejo no asistió. Tras ese encuentro, ASOEM había anticipado que este viernes evaluaría cómo continuar con las medidas de fuerza en la ciudad.

Además, el dirigente sindical volvió a referirse a la disputa judicial vinculada a la representación gremial y al código de descuento. Según sostuvo, “la resolución del amparo por el código de descuento es solo administrativa”, y aseguró que “la libertad sindical ya fue explicitada” en fallos de la Justicia Laboral y también en una reciente resolución de la Justicia Comercial.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas la asamblea de trabajadores municipales defina si el conflicto suma una nueva etapa de medidas gremiales o si se abre algún canal de negociación entre las partes.