Argentina compartirá con EE.UU. la lista de hinchas con derecho de admisión para el Mundial 2026

El Gobierno nacional autorizó el envío de información del programa Tribuna Segura a la Embajada de Estados Unidos en Argentina con el objetivo de reforzar los controles de seguridad de cara al Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año en territorio estadounidense.

La medida fue oficializada este viernes a través de la resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. Allí se establece que podrán compartirse los datos de las personas que actualmente tienen restricciones para ingresar a estadios de fútbol en Argentina.

Según el texto oficial, la decisión se enmarca en los acuerdos de cooperación en materia de seguridad firmados entre ambos países, que incluyen además la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La resolución dispone que la información del programa Tribuna Segura quedará a disposición de la representación diplomática estadounidense “a los fines de la planificación de la seguridad a nivel táctico y operativo” durante la Copa del Mundo.

Además, el Ministerio instruyó a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos para que lleve adelante las acciones necesarias vinculadas al tratamiento y envío de los datos contemplados en el sistema.

El Gobierno también aclaró que la información compartida no podrá utilizarse para otros fines ajenos al operativo de seguridad del torneo y remarcó que el uso de esos datos estará limitado estrictamente al período de competencia.

En ese sentido, la resolución establece que la Embajada de Estados Unidos sólo podrá conservar la base de datos hasta cinco días después de finalizado el Mundial, exclusivamente para tareas operativas, de control y verificación vinculadas al certamen.

Una vez vencido ese plazo, las autoridades estadounidenses deberán acreditar ante el Ministerio de Seguridad argentino la eliminación “definitiva e irreversible” de toda la información recibida, sin posibilidad de conservar copias o registros derivados en ningún formato.