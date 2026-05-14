En abril, una familia necesitó $1,5 millones para no ser pobre

Una familia tipo necesitó en abril $1.469.768 para no ser considerada pobre, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que durante el cuarto mes del año registró una suba del 2,5%, por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,6%.

El informe oficial también indicó que una familia integrada por dos adultos y dos menores necesitó $665.053 para cubrir únicamente sus necesidades alimentarias básicas y no caer bajo la línea de indigencia. En este caso, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un incremento del 1,1% respecto de marzo.

Los datos fueron difundidos en paralelo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que mostró una desaceleración por primera vez en casi un año. En ese contexto, tanto la CBT como la CBA registraron aumentos inferiores al promedio general de precios.

A pesar de ello, el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 mantiene una evolución similar a la inflación. Entre diciembre y abril, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 12,3%, mientras que la Canasta Alimentaria avanzó 12,8%.

En la comparación interanual, los tres indicadores mostraron prácticamente la misma variación: tanto la inflación general como las canastas básicas registraron un aumento del 32,4% en los últimos doce meses.

El Indec también precisó los valores correspondientes a otros tipos de hogares. Para una familia de tres integrantes, por ejemplo, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.170.106. En tanto, para un hogar de cinco personas el costo mensual para no ser pobre llegó a $1.545.872.

El organismo aclaró además que estos valores corresponden al Gran Buenos Aires y que pueden variar significativamente según la región del país, debido a las diferencias de precios entre provincias y zonas geográficas.

