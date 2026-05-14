La inflación de abril fue de 2,6% y cortó la racha alcista de los últimos 10 meses

La inflación de abril fue del 2,6%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y marcó el corte de la tendencia alcista que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) venía mostrando desde hacía diez meses.

Con este nuevo registro, la inflación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%. El resultado estuvo en línea con las estimaciones que manejaban tanto el equipo económico nacional como las consultoras privadas, que proyectaban un índice de entre 2,4% y 2,8%.

Si se analiza por rubros, Transporte encabezó los aumentos del mes con una suba del 4,4%, traccionada por el incremento en los combustibles. Le siguió Educación, con un alza del 4,2%. En el otro extremo, los menores aumentos correspondieron a Recreación y cultura (1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación de 1,5% a nivel nacional.

El desglose por categorías permite observar que el mayor incremento se dio en los precios Regulados, que subieron 4,7% impulsados principalmente por los ajustes en transporte y electricidad. En segundo lugar se ubicó la inflación núcleo, con un avance del 2,3%, explicado por aumentos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y comidas fuera del hogar.

En tanto, los precios Estacionales no registraron variaciones durante abril. Según el organismo, las subas en indumentaria asociadas al cambio de temporada fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

El informe también detalló diferencias regionales. En el Noreste, Noroeste y la región Pampeana, el rubro de mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que en el Gran Buenos Aires el principal impacto estuvo vinculado a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por las subas en alquileres y tarifas eléctricas.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trató de “la inflación más baja en cinco meses”. A través de sus redes sociales, sostuvo además que fue “la menor para un mes de abril desde el inicio de la serie en 2017”, si se excluye el período excepcional de 2020 atravesado por la pandemia.

Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la desaceleración inflacionaria y afirmó que “la inflación retoma el sendero decreciente”, pese al “shock externo” y a lo que definió como “intentos golpistas de la política y sus socios del círculo rojo”.