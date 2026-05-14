Piden nuevas medidas sobre viajes y cuentas de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una pesquisa orientada a determinar si el funcionario puede justificar el crecimiento de su patrimonio.

Tras los avances registrados en el análisis de propiedades —donde surgieron pagos por 380.000 dólares y deudas declaradas por 335.000 dólares—, ahora la investigación se concentra en los viajes realizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, además de sus movimientos financieros vinculados a cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Según fuentes judiciales, el pedido fue elevado al juez federal Ariel Lijo mediante un decreto firmado este jueves. Ahora, el magistrado deberá evaluarlos y decidir si da curso a las medidas solicitadas.

En primer término, el fiscal requirió información a una agencia de viajes para establecer cómo fue abonado el pasaje de regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, tras acompañar a la comitiva oficial en el marco de la denominada Argentina Week. La Justicia ya cuenta con el dato de que el ticket fue adquirido en primera clase por la aerolínea Delta y tuvo un costo de 5.154 dólares. Ese viaje había sido investigado en una causa aparte que posteriormente fue archivada por inexistencia de delito.

Pollicita también solicitó al Hotel Llao Llao, de Bariloche, detalles sobre quién gestionó la reserva y de qué manera se pagó la estadía de cinco noches que el jefe de Gabinete compartió con su familia a mediados de junio de 2024. De acuerdo con información periodística, el viaje habría implicado un gasto cercano a los 9 millones de pesos entre pasajes, alojamiento y otros conceptos, y el pago se habría efectuado tres meses después de la estadía. La modalidad del depósito —si fue en efectivo por ventanilla o mediante transferencia— es uno de los puntos que interesa a la pesquisa.

Además, el fiscal pidió oficios a distintos bancos para verificar si el matrimonio posee cuentas o tarjetas de crédito que no hayan sido declaradas, y extendió el requerimiento a billeteras virtuales y empresas vinculadas a activos digitales. En la misma línea, solicitó información a compañías aseguradoras para conocer la existencia de pólizas contratadas por Adorni y su esposa.

La investigación busca relevar en detalle los ingresos y egresos del matrimonio para determinar si el funcionario puede justificar su nivel de vida en relación con sus ingresos oficiales. Desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y hasta comienzos de este año, su salario se mantuvo congelado en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales, monto que luego fue duplicado.