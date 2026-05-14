Xi Jinping llamó a que China y Estados Unidos sean “socios, no rivales”

El presidente de China, Xi Jinping, destacó este jueves que la relación entre su país y Estados Unidos es la más importante del mundo en la actualidad, durante el banquete oficial celebrado en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, en el marco de la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump.

En su discurso, Xi sostuvo que el vínculo bilateral debe sostenerse sobre la cooperación y no sobre la confrontación. “Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla”, afirmó, al tiempo que subrayó que ambas naciones “se benefician de la cooperación y pierden con la confrontación”.

El mandatario chino remarcó además que China y Estados Unidos “deben ser socios, no rivales”, y señaló que las partes acordaron avanzar en la construcción de una relación “constructiva de estabilidad estratégica”, orientada a promover un desarrollo “estable, sólido y sostenible” de los lazos bilaterales.

Según informó la agencia estatal Xinhua, Xi consideró que el futuro de la relación dependerá del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes. “La clave para que la relación avance de manera constante reside en si hemos logrado el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa”, expresó.

El presidente chino también enfatizó que la relación entre las dos potencias no solo impacta en el bienestar de sus más de 1.700 millones de habitantes, sino que influye en los intereses de más de 8.000 millones de personas en todo el mundo. En ese sentido, llamó a asumir una “responsabilidad histórica” y a encaminar de manera firme el rumbo de los vínculos bilaterales.