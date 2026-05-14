Con los cuatro clasificados, así se juegan las semifinales del Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y el cuadro quedó completo tras la clasificación de River Plate, que este miércoles superó 2-0 a Gimnasia en el estadio Monumental. Con ese resultado, el equipo se sumó a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors en la recta final del certamen.

En Núñez, el Millonario se impuso con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y ahora enfrentará a Rosario Central, que accedió a esta instancia luego de vencer 2-1 a Racing en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito. En ese encuentro, Matías Zaracho abrió el marcador para la “Academia”, Gastón Ávila igualó para el conjunto rosarino y Enzo Copetti marcó el tanto decisivo en el alargue.

En la otra llave, Belgrano de Córdoba eliminó a Unión tras imponerse 2-0 en el estadio Julio César Villagra, mientras que Argentinos Juniors avanzó luego de derrotar a Huracán con un gol en el tiempo suplementario.

Las semifinales del Torneo Apertura 2026

River Plate vs. Rosario Central

Sábado 16 de mayo

19.30 horas

Estadio Monumental

Argentinos Juniors vs. Belgrano

Domingo 17 de mayo

17.00 horas

Estadio Diego Armando Maradona (La Paternal)

La final del certamen está programada para el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón obtendrá el primer título oficial del año y además asegurará su lugar en el Trofeo de Campeones 2026 y en la Copa Libertadores 2027.