Viernes 15 de mayo de 2026

Deportes — 14.05.2026 —

Con los cuatro clasificados, así se juegan las semifinales del Torneo Apertura

River, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors avanzaron a la anteúltima instancia. Los cruces ya tienen día y horario confirmados.

Cada vez falta menos para conocer al campeón del Torneo Apertura.
Cada vez falta menos para conocer al campeón del Torneo Apertura.

El Torneo Apertura 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y el cuadro quedó completo tras la clasificación de River Plate, que este miércoles superó 2-0 a Gimnasia en el estadio Monumental. Con ese resultado, el equipo se sumó a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors en la recta final del certamen.

En Núñez, el Millonario se impuso con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y ahora enfrentará a Rosario Central, que accedió a esta instancia luego de vencer 2-1 a Racing en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito. En ese encuentro, Matías Zaracho abrió el marcador para la “Academia”, Gastón Ávila igualó para el conjunto rosarino y Enzo Copetti marcó el tanto decisivo en el alargue.

En la otra llave, Belgrano de Córdoba eliminó a Unión tras imponerse 2-0 en el estadio Julio César Villagra, mientras que Argentinos Juniors avanzó luego de derrotar a Huracán con un gol en el tiempo suplementario.

Las semifinales del Torneo Apertura 2026

River Plate vs. Rosario Central

  • Sábado 16 de mayo
  • 19.30 horas
  • Estadio Monumental

Argentinos Juniors vs. Belgrano

  • Domingo 17 de mayo
  • 17.00 horas
  • Estadio Diego Armando Maradona (La Paternal)

La final del certamen está programada para el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El campeón obtendrá el primer título oficial del año y además asegurará su lugar en el Trofeo de Campeones 2026 y en la Copa Libertadores 2027.

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