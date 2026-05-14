"Caretas": Di María explotó tras las críticas y defendió el triunfo de Central

Ángel Di María salió al cruce de las críticas tras el triunfo de Rosario Central por 2-1 ante Racing y utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en el que defendió el resultado y cuestionó el tratamiento del partido en los medios. El capitán del “Canalla” consideró que existe una mirada desigual sobre los equipos del interior cuando logran protagonismo en instancias decisivas.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior”, escribió el campeón del mundo, en un texto que rápidamente generó repercusión. La publicación llegó luego de las declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, quien había asegurado que el fútbol argentino “está roto” y cuestionado el arbitraje.

En su descargo, Di María rechazó los planteos sobre supuestos errores que habrían favorecido a Central y planteó que no siempre se evalúan con el mismo criterio las decisiones arbitrales que involucran a otros equipos. “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no?”, expresó.

El futbolista también hizo referencia al gol anulado a Alejo Véliz por posición adelantada, luego de la revisión del VAR. En ese sentido, puso en duda la elección de las imágenes utilizadas en la decisión: “El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?”, sostuvo en su mensaje.

Otro de los puntos centrales del texto fue la discusión sobre el rol del periodismo y el peso de los medios con sede en Buenos Aires. “El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele. Eso incomoda y molesta”, afirmó.

Además, Di María cuestionó a quienes afirman impulsar reformas en el fútbol argentino y apuntó contra la gestión de algunos dirigentes: “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club”, lanzó y los tildó de "caretas".

El cierre del mensaje incluyó una defensa de la presencia de campeones del mundo en el torneo local y una reivindicación del nivel competitivo. “Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”, concluyó.

En el plano deportivo, el encuentro también tuvo un momento de alta tensión cuando Di María festejó el gol del empate frente al juez de línea, en medio de un cruce previo durante el partido. Con la clasificación asegurada, Rosario Central enfrentará a River Plate en semifinales, en el Estadio Monumental.