El INDEC difunde este jueves la inflación de abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación correspondiente a abril, en un contexto marcado por expectativas de desaceleración luego del 3,4% registrado en marzo. Según distintas consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del cuarto mes del año se habría ubicado en torno al 2,5%, quebrando así una tendencia alcista que se extendió durante los últimos diez meses.

El dato oficial será publicado este jueves 14 de mayo a las 16. De confirmarse las proyecciones privadas, abril mostraría una baja de casi un punto porcentual respecto al mes anterior, aunque la inflación seguiría en una zona elevada. En marzo, el incremento acumulado durante el primer trimestre de 2026 había alcanzado el 9,4%.

Entre los rubros que más impactaron en marzo se destacó Educación, con una suba del 12,1%, impulsada por el inicio del ciclo lectivo y ajustes estacionales. También sobresalió el aumento en Transporte, que registró un incremento del 4,1%, explicado principalmente por las subas en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

Las consultoras privadas coincidieron en señalar una desaceleración durante abril. El informe de EcoGo estimó una inflación del 2,5%, mientras que Equilibria proyectó el mismo porcentaje. Desde Libertad y Progreso calcularon un IPC del 2,4%, atribuyendo la moderación a la finalización del impacto de la devaluación preelectoral y a una menor presión de los combustibles.

Por su parte, la consultora Orlando Ferreres estimó una inflación mensual del 2,6% y una variación interanual del 30,7%, mientras que Analytica proyectó un aumento del 2,8% para abril. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación mensual en 2,6%.

Los alimentos continuaron siendo uno de los principales focos de atención. Según LCG, el aumento promedio de los productos básicos durante las últimas cuatro semanas fue del 1,7%, mientras que Analytica registró una variación semanal del 0,9% en alimentos y bebidas comercializados en supermercados.

Además de la dinámica de los alimentos, las consultoras señalaron que la estabilidad en los combustibles ayudó a contener los precios. Esto se dio luego del compromiso asumido por las petroleras de evitar nuevos incrementos en los surtidores.

En paralelo, este lunes se conoció el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5% en abril. Según el Instituto de Estadística porteño, la cifra mostró una desaceleración respecto al 3% de marzo. En los primeros cuatro meses del año, la inflación acumulada en la capital alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual llegó al 32,4%.