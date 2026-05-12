Cómo será la Marcha Federal Universitaria en Santa Fe: horarios y recorrido

Por Santotomealdía



La ciudad de Santa Fe será escenario este martes de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y distintos sectores sociales en defensa de la educación pública y del financiamiento de las universidades nacionales.

La movilización comenzará a las 16 con una concentración frente a Canal 13, sobre Bulevar Gálvez, y luego avanzará hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde está previsto un acto central desde las 17 horas.

La protesta se desarrollará bajo la consigna “No dejar que la universidad se apague” y forma parte de una jornada nacional que se replicará en distintas ciudades del país. Debido a la cercanía con nuestra ciudad, se espera también la participación de estudiantes, docentes y organizaciones locales.

Entre los principales reclamos aparecen el financiamiento del sistema universitario público, la situación salarial de docentes y no docentes y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso nacional.

Según señalaron distintos sectores académicos y gremiales, las universidades nacionales atraviesan una situación presupuestaria crítica y actualmente funcionan con una inversión equivalente al 0,4% del PBI, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, gremios y agrupaciones estudiantiles que buscan visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional.