El Anfiteatro Municipal fue sede de una nueva Feria de Protección Animal

La Municipalidad llevó adelante la tercera edición de la Feria de Protección Animal en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes, una propuesta que reunió a áreas municipales, organizaciones proteccionistas y vecinos de la ciudad.

Según informaron desde el municipio, la jornada tuvo como eje la promoción de la adopción responsable, el cuidado de los animales y la convivencia respetuosa. En ese marco, participaron el espacio de Protección Animal, la Dirección de Ambiente y Sostenibilidad y la Dirección de Cultura, junto a distintas dependencias comunales.

Durante la actividad se concretaron nuevas adopciones de animales que estaban en búsqueda de un hogar, en articulación con asociaciones rescatistas como Patrulla Mascotera, Rescataditos, Fundanh y proteccionistas independientes.

Además, el Gabinete de Educación Ambiental desarrolló propuestas de concientización vinculadas al rol de especies como murciélagos y serpientes dentro del ecosistema. También hubo actividades del programa de tenencia responsable y un espacio destinado a niñas y niños, impulsado por el dispositivo NAF (Niñez, Adolescencia y Familia), con juegos orientados a promover el respeto por los animales.

La feria contó asimismo con la participación de la Cooperativa Yolanda Ortiz, que presentó un stand de reciclado, y con la presencia de la Dirección de Salud, que brindó controles y mediciones gratuitas para los asistentes.

En el plano recreativo, hubo propuestas artísticas y actividades para las familias, además de la participación de empresas privadas que acompañaron la iniciativa con acciones promocionales y sorteos.

Desde el municipio señalaron que este tipo de encuentros forman parte de las políticas locales vinculadas al bienestar animal y la educación ambiental, y destacaron la importancia del trabajo conjunto con organizaciones de la comunidad.