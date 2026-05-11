Marcha Federal Universitaria: martes con protestas en todo el país por mayor financiamiento

La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizará este martes en todo el país con el objetivo de reclamar la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la recomposición de los salarios docentes y no docentes. La jornada incluirá concentraciones y movilizaciones en distintas ciudades, además del acto central previsto para las 17 en Plaza de Mayo.

La convocatoria fue impulsada por organizaciones estudiantiles, gremiales y sociales, entre ellas el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que advierten sobre la situación crítica que atraviesa el sistema universitario público en el marco del actual esquema presupuestario. Según sostienen las entidades, las transferencias destinadas al sector registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

En la Ciudad de Buenos Aires habrá distintos puntos de concentración previos al acto mencionado. Pero la movilización también tendrá réplicas en varias provincias. En Córdoba, la concentración será en el Monumento de la Reforma y culminará con un acto en el centro de la ciudad; en Santa Fe, la columna partirá desde Ciudad Universitaria hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral; en Salta, la marcha se dirigirá desde el Monumento 20 de Febrero hacia la Plaza 9 de Julio; mientras que en La Pampa habrá actividades en Santa Rosa y General Pico. En La Plata, en tanto, se prevé una movilización con cese de actividades académicas.

Los convocantes señalan que la falta de actualización de los fondos y el deterioro salarial impactan directamente en el funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, plantean que los haberes del personal docente y no docente quedaron rezagados frente a la inflación y, en muchos casos, por debajo de la canasta básica, lo que profundiza el conflicto en el sector.

La protesta prevé además la suspensión de clases y medidas de fuerza en las universidades nacionales durante la jornada del martes, en el marco de un reclamo que busca visibilizar la situación presupuestaria y salarial.

Con esta nueva edición de la Marcha Federal, el sistema universitario vuelve a expresar su preocupación por el financiamiento y los salarios, en una jornada que se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del país.