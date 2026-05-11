Por el conflicto en Sauce Viejo, ASOEM para por 48 horas en todo el departamento

Por Santotomealdía

En el marco del conflicto que mantiene con el municipio de Sauce Viejo, la ASOEM resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro de 48 horas en todo el Departamento La Capital, además de sostener una medida de fuerza más extensa en la vecina localidad sauceña.

La decisión fue adoptada por los cuerpos orgánicos del sindicato y responde a lo que califican como una “grave escalada de persecución sindical” por parte del intendente Mario Papaleo. Según la organización, las medidas adoptadas en Sauce Viejo vulneran derechos básicos vinculados a la libertad sindical y afectan la representación gremial de los trabajadores municipales.

El esquema de acciones contempla que el martes 12 de mayo se realizará un paro sin asistencia en toda la jurisdicción de la ASOEM —que abarca Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar y Candioti—, garantizando únicamente guardias mínimas en los servicios esenciales. En tanto, el miércoles 13 de mayo la medida será con asistencia a los lugares de trabajo y movilización en la ciudad de Santa Fe. Paralelamente, en Sauce Viejo continuará vigente el paro de 96 horas, con modalidad de concurrencia a los puestos laborales.

Desde el sindicato señalaron que la profundización del conflicto se vincula con decisiones del Ejecutivo local que incluyen suspensiones, traslados, descuentos salariales y otras medidas que consideran arbitrarias. En ese sentido, denunciaron sanciones a delegados y subdelegados con tutela sindical, así como recortes aplicados a trabajadores monotributistas que adhirieron a medidas gremiales.

La conducción de la ASOEM sostuvo que las acciones del municipio no sólo impactan en Sauce Viejo, sino que constituyen un cuestionamiento más amplio a la institucionalidad sindical en el departamento. Por ello, remarcaron que la convocatoria trasciende el ámbito local y representa una postura común en defensa de la libertad sindical y los derechos laborales.

El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión institucional, con distintas instancias administrativas y judiciales en curso, y nuevas acciones gremiales que el sindicato anticipó que se definirán en los próximos días.