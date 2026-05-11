Scaloni dio la prelista: los 55 nombres que pueden ir al Mundial

El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió a la FIFA la prelista oficial de convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El listado preliminar incluye a 55 futbolistas del exterior y del ámbito local, y anticipa la base sobre la que se definirá la nómina definitiva de 26 jugadores.

Entre las principales novedades aparecen el arquero Santiago Beltrán, de River, y los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, además de otros nombres que buscan consolidarse en el tramo final previo al torneo.

La prelista incluye a referentes habituales del ciclo campeón del mundo, como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, junto a una nutrida presencia de jugadores que militan en clubes de Europa y de la Liga local.

Scaloni tiene plazo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva, que deberá quedar cerrada 12 días antes del inicio de la competencia. El debut de la Argentina será el martes 16 de junio, frente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J.

Toda la prelista

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros: