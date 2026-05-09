Causa Adorni: la Justicia detectó movimientos con criptomonedas y analiza su patrimonio digital

La Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, y detectó movimientos con criptomonedas.

La información surgió a partir de respuestas enviadas por distintas plataformas operadoras de criptoactivos y billeteras virtuales al fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante medidas de prueba orientadas a reconstruir el patrimonio del funcionario nacional.

Según trascendió de fuentes judiciales, los informes preliminares revelaron la existencia de transacciones en activos digitales, aunque por el momento los montos identificados serían inferiores a otros movimientos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.

De todos modos, los investigadores no descartan que esos registros representen apenas una parte de una operatoria financiera más amplia. Por ese motivo, analizan solicitar estudios técnicos de trazabilidad para seguir el recorrido de los fondos electrónicos y determinar tanto su origen como su destino final.

La causa se encuentra radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo y tomó impulso en las últimas semanas luego de que se ordenara el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.IP.

En paralelo, el Banco Central fue requerido para aportar información detallada sobre productos financieros vinculados a los involucrados desde enero de 2022, incluyendo cuentas, plazos fijos, préstamos, tarjetas y cajas de seguridad.

Ahora, la fiscalía busca cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema fintech y de las plataformas de activos digitales para determinar si existe alguna inconsistencia entre el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete y el nivel de gastos, movimientos y capacidad de ahorro detectados en la investigación.