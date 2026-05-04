Echeverri, sobre la disputa gremial en Sauce Viejo: “El conflicto se viene gestionando muy mal”

Por Santotomealdía



En medio de la creciente tensión por la disputa gremial en Sauce Viejo, la concejal Valeria Echeverri cuestionó con dureza la conducción del intendente Mario Papaleo y advirtió sobre la falta de diálogo para encauzar la situación.

En diálogo con Nova al Día, el espacio de streaming de Santotomealdía en Radio Nova 97.5, la legisladora sostuvo que “el conflicto se viene gestionando muy mal” y consideró que la postura del Ejecutivo está contribuyendo a profundizar la crisis.

Según planteó, el escenario —que ya lleva varios meses— “viene escalando cada vez más y sin visibilidad de alguna resolución en el corto plazo”, lo que genera preocupación tanto a nivel institucional como en la comunidad.

En ese sentido, Echeverri apuntó directamente al rol del intendente: “Lejos de querer solucionar el tema, lo que pareciera es una posición muy rígida, que no colabora a que el conflicto tenga algún tipo de resolución”, afirmó. Y remarcó que “cuando está en riesgo la paz y el orden social, tiene que primar el diálogo”.

La concejal también se refirió a las consecuencias del conflicto y advirtió que los vecinos se ven afectados por la interrupción de servicios, mientras que los trabajadores atraviesan un escenario de incertidumbre. En ese marco, señaló que “a seis empleados monotributistas se les dijo que iban a prescindir de sus servicios”, lo que consideró preocupante en el contexto actual.

Además, cuestionó los episodios recientes en el edificio municipal y calificó como “de gravedad extrema” lo sucedido días atrás: “La municipalidad es de todos los vecinos y que permanezca cerrada, y que la policía tenga que abrirla casi a la fuerza, me parece el colmo de la situación”, expresó.

Echeverri también sostuvo que, a diferencia del Ejecutivo, el Concejo ha mantenido instancias de diálogo con las partes, al recibir tanto a ASOEM como a UTRAM. “Si desde el Concejo se puede escuchar a ambos, el intendente tiene mayor responsabilidad de abrir las puertas del municipio”, planteó.

En ese contexto, confirmó que el cuerpo legislativo avanzará con una medida institucional: se convocará a una sesión extraordinaria para interpelar al intendente, a partir de una solicitud firmada por dos tercios de los concejales, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre el conflicto.

No obstante, la concejal puso en duda su participación y recordó que el intendente no asistió a la apertura de sesiones ordinarias, por lo que se desconoce si concurrirá a esta convocatoria.

Mientras tanto, la disputa continúa abierta, en un escenario atravesado por medidas de fuerza, cruces entre el gremio y el Ejecutivo y posicionamientos institucionales, sin una resolución a la vista en el corto plazo.