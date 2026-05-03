Nuevo puente: plantean reforzar controles en calle Candioti por el aumento del tránsito

Por Santotomealdía



En el marco de las obras del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe, la concejala Alejandra Chena solicitó reforzar las medidas de prevención y control vehicular en calle Candioti, una de las arterias que registra un fuerte incremento del tránsito.

La iniciativa surge a partir del cierre de calle Mitre, lo que generó una reconfiguración en los flujos de circulación, especialmente en los accesos desde el sur. En ese contexto, Candioti se consolidó como un corredor clave para el desplazamiento de vehículos particulares, transporte público y servicios.

“Hoy Candioti se convirtió en un corredor clave por el cierre de Mitre, pero también en un punto crítico en términos de seguridad vial. Necesitamos reforzar controles y generar conciencia para evitar situaciones de riesgo”, expresó la edil.

Controles y ordenamiento

El proyecto apunta a intensificar las tareas de control, particularmente en el tramo comprendido entre avenida 7 de Marzo y Juan de Garay, donde rige la prohibición de estacionamiento en ambas manos.

Según se advierte, el incumplimiento de esta normativa reduce la capacidad de circulación, genera embotellamientos y propicia maniobras riesgosas.

En ese sentido, Chena remarcó la necesidad de acompañar las obras con medidas de gestión: “Las transformaciones urbanas requieren una gestión activa del tránsito. No se trata solo de desviar vehículos, sino de garantizar condiciones seguras para todos los vecinos”.

Además, la propuesta incluye acciones de concientización vial, orientadas a mejorar el cumplimiento de las normas y prevenir accidentes.

Otros proyectos

En paralelo, la concejala también presentó iniciativas vinculadas a políticas ambientales y sostenibilidad urbana.

Por un lado, propuso reforzar la implementación de la ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas, ante el incumplimiento detectado en comercios.

Por otro, solicitó evaluar la instalación de estaciones solares en espacios públicos, destinadas a la provisión de agua caliente y carga de dispositivos electrónicos.