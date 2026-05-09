Unión dio el golpe en Mendoza, eliminó a Independiente Rivadavia y está en cuartos

Por Santotomealdía



Unión protagonizó este sábado uno de los grandes golpes de los octavos de final del Torneo Apertura. En Mendoza, el equipo de Leonardo Madelón derrotó por 2 a 1 a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular, y consiguió una clasificación de enorme valor a los cuartos de final del certamen.

El Tatengue mostró personalidad, eficacia y contundencia en el estadio Bautista Gargantini para dejar en el camino a un rival que llegaba como uno de los grandes candidatos del torneo. Los goles rojiblancos fueron convertidos por Brahian Cuello, a los 34 minutos del primer tiempo, y Cristian Tarragona, a los 4 del complemento. Fabrizio Sartori descontó para el conjunto mendocino a los 24 minutos de la segunda mitad.

Los primeros minutos mostraron a Independiente Rivadavia decidido a imponer condiciones. Con Villa y Florentín como principales armas ofensivas, el conjunto local generó las situaciones más claras y obligó a Unión a resistir cerca de su arco.

Sin embargo, el equipo santafesino soportó la presión y golpeó en el momento justo. A los 34 minutos del primer tiempo, una gran acción colectiva terminó con un verdadero golazo de Brahian Cuello, que definió con precisión para poner el 1 a 0 y cambiar el desarrollo del partido.

¡¡PALACIOS LA CUCHAREÓ Y CUELLO LE PRENDIÓ MECHA DE VOLEA!! Impresionante GOLAZO de Unión, para ponerse 1-0 ante Independiente Rivadavia por los octavos del #TorneoApertura... ¿Habrá batacazo en Mendoza?



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A partir de allí, Unión ganó confianza, se acomodó mejor defensivamente y empezó a encontrar espacios para lastimar de contragolpe. Incluso antes del descanso, Estigarribia estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que exigió al arquero Bolcato.

El comienzo del complemento fue ideal para el Tatengue. Apenas a los 4 minutos, una rápida salida ofensiva derivó en una exquisita definición de Cristian Tarragona, que marcó el 2 a 0 y silenció al estadio mendocino.

LOCURA TATENGUE EN MENDOZA: gran chiche y definición de Tarragona para el 2-0 de Unión contra Independiente Rivadavia en los octavos del #TorneoApertura.



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Con la ventaja ampliada, Unión manejó el partido con inteligencia, aunque también sufrió algunos sobresaltos. A los 14 minutos, Ludueña salvó sobre la línea tras un error defensivo que pudo haber significado el descuento local.

Finalmente, Independiente Rivadavia encontró el 2 a 1 a los 24 minutos por intermedio de Fabrizio Sartori, lo que le puso suspenso al cierre del encuentro. Sin embargo, el equipo de Madelón sostuvo la ventaja y terminó celebrando una clasificación muy trabajada ante uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Con este triunfo, Unión avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Talleres en el clásico cordobés.