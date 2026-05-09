Belgrano se quedó con el clásico ante Talleres y avanzó a cuartos de final

Belgrano escribió un capítulo histórico en el clásico cordobés al vencer 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y cortar una racha de 25 años sin triunfos ante su eterno rival. Con esta victoria, gracias al gol de Francisco González Metilli en el arranque del complemento, el Pirata avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura y sigue en carrera por el título.

El encuentro comenzó con intensidad y con el conjunto celeste como protagonista en los primeros minutos. Emiliano Rigoni tuvo la primera llegada clara con un remate desviado, mientras que luego llegó la jugada más discutida de la tarde: tras un rebote capturado por Lucas Zelarayán y un gol convertido por Lucas Passerini, el VAR intervino y anuló la acción por posición adelantada, decisión que mantuvo el marcador en cero.

Con el correr del primer tiempo, Talleres logró equilibrar el desarrollo, aunque le costó generar situaciones claras. Belgrano, en cambio, mostró mayor profundidad ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador en varias oportunidades, incluida una intervención clave del arquero Guido Herrera y un remate que dio en el travesaño.

La diferencia llegó apenas iniciado el complemento. A los dos minutos, el Pirata aprovechó una jugada colectiva tras un lateral ofensivo: Passerini controló dentro del área, asistió de taco a Francisco González Metilli y este definió de primera para el 1-0, desatando el festejo celeste.

Talleres intentó reaccionar, pero no logró encontrar respuestas futbolísticas y terminó el partido con nueve jugadores. Alexandro Maidana fue expulsado por una infracción fuerte y, en el cierre, el arquero Guido Herrera vio la roja por doble amonestación, por lo que el volante Ulises Ortegoza debió ocupar el arco ante la falta de cambios. En el conjunto de Belgrano también fue expulsado Passerini.

El triunfo no solo aseguró la clasificación del equipo dirigido por Ricardo Zielinski, sino que además rompió una extensa racha sin éxitos en el clásico, que se remontaba al Torneo Apertura 2001. También significó el fin de una serie de 13 partidos sin derrotas de Talleres frente a su rival.

Ahora, Belgrano espera por su próximo desafío en cuartos de final, que será ante el ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Unión. La localía dependerá del resultado de ese encuentro: si avanza la Lepra mendocina se jugará en Mendoza; si lo hace el Tatengue, será en Córdoba. Las semifinales están previstas para el próximo fin de semana y la final se disputará el domingo 24 de mayo en el mismo estadio Mario Alberto Kempes.