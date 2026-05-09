Homenaje a Miguel Lifschitz en el Polo Tecnológico de Rosario, a cinco años de su fallecimiento

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Miguel Lifschitz, el Partido Socialista (PS) lo recordó en el Polo Tecnológico Rosario - Zona i, un espacio con el que el exintendente de Rosario y exgobernador de Santa Fe estuvo involucrado desde su creación a principios de este siglo. Allí se dieron cita su esposa Clara García y dos de sus hijos: Federico y Yasmín, quienes estuvieron acompañados por el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, una gran cantidad dirigentes locales y provinciales de distintas vertientes políticas, ex compañeros de estudios, empresarios, dirigentes gremiales, integrantes de organizaciones sociales, y miembros de sus equipos de trabajo, entre más de 300 asistentes.

En ese marco, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó que “el Polo es una de esas innovaciones que le hacen honor, como tantas otras, porque Miguel invitaba a extender los límites de lo posible, era un líder necesario, de esos que hoy no se ven”.

Conjuntamente, rememoró que “fue un hombre anticipado a su época, que hablaba de infraestructura, de planeamiento estratégico, de innovación, de programas y proyectos que nadie imaginaba, pero con su trabajo diario fue abriendo caminos y logrando objetivos que parecían utopías”. En ese marco, resaltó las pautas de funcionamiento que había establecido para su gabinete: “Fue un dirigente global, que trabajaba de sol a sol pensando en el bien común, buscando cambiar el mundo y creando un futuro eficiente”.

“Su pérdida fue una tragedia colectiva y también para mí, porque no pasa un día en que su ausencia no lastime. Cinco años después, estamos cerca, incondicional y para siempre”, cerró García.

El acto contó con la presencia de la presidenta del PS a nivel nacional, Mónica Fein; el exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti; el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; de Pérez, Pablo Corsalini; de Alvear, Carlos Pighin; de Pueblo Esther, Martín Gherardi; y de Las Toscas, Iván Sánchez; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; ministros del gabinete provincial, presidentes comunales, concejales, entre muchos otros funcionarios y personalidades.

A su turno, el gobernador Pullaro resaltó la multiplicidad de actores de la sociedad civil en el homenaje. “Cuando un político trasciende lo que representa y las ideas por las cuales pelea y defiende, realmente lo hacen inmenso. Lo hacen romper esa estructura de ser un político para transformarse en una figura, que ya no le pertenece exclusivamente al partido Socialista, ni tampoco al Frente Progresista, porque Miguel pasó a pertenecer a toda la sociedad santafesina, por todo lo que dio”, expresó.

“Era un apasionado por lo que hacía y le dejaba su vida, era una persona que le dedicaba todo el día a esto y lo hacía con una pasión inmensa y con un conocimiento inmenso. Su partida fue triste e injusta, porque muchas personas en su lugar hubiesen buscado el atajo para encontrar la vacuna en ese momento, sin embargo, él no se quiso saltar la fila. Incluso en ese momento sostuvo sus valores y por eso lo recordamos con mucha alegría al igual que toda la sociedad”, detalló Pullaro.

Por su parte, el diputado provincial y secretario General del Partido Socialista de Santa Fe, Joaquín Blanco, sostuvo que “Miguel fue un político de la gente común y esto hay que ponerlo de relieve, en un momento en el cual la política se convirtió en cálculo, en especulación, en tacticismo, en redes sociales… genuinamente él se interesaba por lo que le pasaba a la persona común, los docentes, el empresario, el sindicato. Y él gobernó y llevó su acción militante poniendo en agenda a la gente común”.

“También hay que rescatar que Miguel iba a los bordes, al norte, al sur, a los barrios. Fue el gobernador que recorrió todas las localidades de la provincia de Santa Fe, y las caminó y escuchó. En un momento de tanta política de despacho, eso fue un gran valor. Y para cerrar, quiero resaltar que él construía con los diferentes, no desde el odio, ni desde el encono o el antagonismo, fue un hombre de fuertes convicciones, que convocaba a una causa común y en el camino unía a diferentes detrás de un destino y un proyecto. Cuanta necesidad tenemos hoy en Argentina ante la falta de líderes que convoquen a diferentes a construir un futuro mejor”, concluyó el secretario general del PS santafesino.

Más de 300 personas se dieron cita en el homenaje en el Polo Tecnológico Rosario.

Federico Lisfchitz, por su parte, relató que “el verdadero legado de su padre no está en lo material, ni en las obras, ni en las placas que se ponen en su nombre, sino que está en el recuerdo y en el cariño de muchísima gente que, quizá no lo conoció, pero que, a partir de alguna acción de gobierno vio su vida un poco mejor”.

“Su recuerdo sigue vivo en cada rincón al que él supo llegar, como dirigente político, pero también como persona, y su legado está en cada una de esas familias a las cual pudo llegar y cada una de esas vidas que pudo transformar. Seguirá trascendiendo en la medida que lo recordemos. Y aunque suene paradójico, en su ausencia lo siento muy presente en cada cariño, recuerdo y afecto que me hacen llegar los vecinos en los barrios”, describió.

“‘La realidad es como es, de nada sirve lamentarse’, fue un mensaje que me quedó grabado, que envió en 2015 luego de un resultado sumamente adverso en una primaria, en el cual nos invitaba a levantar cabeza y salir a dar una pelea que era muy importante, que terminó haciéndolo gobernador de Santa Fe. Fue una enseñanza, con la que hoy comprendo que la muerte es parte de la vida, que no haya sido en vano y que valga verdaderamente la pena”, concluyó el actual concejal.

Previamente, el presidente del Polo, Federico Siri, contó que “Miguel fue uno de los partícipes de la creación del espacio, en el año 2000, cuando era Secretario General de la Municipalidad de Rosario”. Y posteriormente, “siempre estuvo presente acompañando el crecimiento del Polo, desde la primera oficina en calle Maipú, pasando por 2008 que siendo intendente viajó con empresarios a Sillicon Valley, llevándolos al corazón del crecimiento y la innovación, o en 2016 con la inauguración de la Zona i”.

“Su legado está siempre presente, lo que él desarrolló y propuso hoy está acá. Como decimos en las empresas, esto es un caso de éxito por la irrupción y la interpelación entre lo público y lo privado, por eso les abrimos las puertas a todos para que vengan a habitar estos espacios como lo soñó Lifschitz”, cerró Siri.