Tras una asamblea de trabajadores, ASOEM anunció un paro de 96 horas en Sauce Viejo

Por Santotomealdía



Con trabajadores reunidos en la plaza de Sauce Viejo y en medio de un clima de fuerte tensión con el municipio, ASOEM resolvió este viernes avanzar con un paro de 96 horas como parte del conflicto que mantiene con el Ejecutivo encabezado por el intendente Mario Papaleo.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada en el marco de la segunda jornada del paro de 48 horas que el gremio llevó adelante esta semana. Según informó la organización sindical, la nueva medida comenzará el próximo martes 12 de mayo a las 0 horas y se desarrollará con concurrencia a los lugares de trabajo.

Desde ASOEM señalaron que la resolución surgió tras un espacio de debate e intercambio del que participaron dirigentes sindicales, delegados y trabajadores municipales de distintos sectores.

El gremio sostuvo que la profundización del plan de lucha responde a la “falta de diálogo”, los descuentos salariales y las “prácticas autoritarias” que atribuyen al Departamento Ejecutivo local.

Además, la organización remarcó que la asamblea se desarrolló en un contexto de creciente tensión institucional, luego de los episodios ocurridos el pasado 30 de abril en el edificio municipal, denunciados judicialmente por ASOEM como una presunta privación ilegítima de la libertad de trabajadores municipales. En ese marco, el sindicato se constituyó recientemente como querellante en la causa penal iniciada tras aquellos hechos y apuntó contra el intendente Mario Papaleo y funcionarixs municipales.

Según informó ASOEM, el nuevo paro incluirá además asambleas en distintos sectores municipales, nuevas acciones gremiales y actividades que se irán definiendo colectivamente durante los próximos días.

Durante la jornada, trabajadores expresaron —siempre según el comunicado sindical— malestar por la ausencia de instancias de negociación y denunciaron amenazas, aprietes y persecución hacia quienes participan de las medidas de fuerza.

“El conflicto crece cuando un gobierno municipal decide responder con autoritarismo en lugar de diálogo”, sostuvo el secretario general de ASOEM, Juan Medina, quien afirmó además que los trabajadores “están reclamando respeto y condiciones mínimas de dignidad”.

La organización sindical indicó también que la medida será notificada formalmente ante el Ministerio de Trabajo provincial y la Secretaría de Municipios y Comunas, al tiempo que reclamó la intervención de las autoridades provinciales para encauzar el conflicto.

El nuevo paro se conoce en medio de una creciente tensión política, sindical e institucional en Sauce Viejo, marcada por la interpelación aprobada por el Concejo Municipal al intendente Papaleo, la reciente conformación de una mesa de negociación entre el municipio y UTRAM y la judicialización del conflicto impulsada por ASOEM.