Fuerte temporal en la costa bonaerense: ráfagas de 95 km/h y más de 100 mm de lluvia

Un fuerte temporal con intensas lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento afectó este viernes a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde rige alerta amarilla en localidades como Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus hogares y, hasta el momento, no se registraron heridos.

En pocas horas cayeron alrededor de 120 milímetros de lluvia, lo que provocó evacuaciones, cortes de rutas y la suspensión de clases. En Necochea, seis vecinos fueron trasladados a un establecimiento educativo acondicionado para asistir a familias afectadas, mientras que más de 20 personas se autoevacuaron. También se reportaron anegamientos en Monte Hermoso, donde el agua del mar avanzó sobre calles interiores.

Las ráfagas alcanzaron los 95 kilómetros por hora y la situación se agravó por la combinación de viento, marea alta y fuerte oleaje. En materia vial, la ruta nacional 228 presentó cortes por acumulación de agua y la ruta nacional 85 fue cerrada preventivamente.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones podrían continuar debido a la interacción de sistemas de baja y alta presión que favorecen el incremento de los vientos. La alerta amarilla por lluvias y ráfagas se mantiene vigente en la región.

